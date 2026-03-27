أقل من نصف راتبه الحالي.. تقرير: يوفنتوس يقدم عقدا لـ كيسي لضمه

قدم نادي يوفنتوس عقدا لفرانك كيسي لاعب أهلي جدة لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد كيسي في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن يوفنتوس قدم عقدا لكيسي لضمه في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم مقابل 5 ملايين يورو سنويا.

اللاعب الإيفواري يحصل على 14 مليون يورو حاليا ورفض تجديد عقده مع ناديه.

وفي حال انتقال اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى يوفنتوس فستكون التجربة الرابعة له في الكالتشيو.

ولعب كيسي في أتالانتا وتشيزينا وميلان في الدوري الإيطالي.

وانتقل كيسي إلى أهلي جدة في صيف 2023 قادما من برشلونة مقابل 12.5 مليون يورو.

وخاض لاعب الوسط 33 مباراة مع أهلي جدة وسجل 9 أهداف صنع 3 آخرين.