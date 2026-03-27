بابي ثياو: نعلم أننا أبطال إفريقيا.. وسنعمل على تحقيق بطولات آخرى

شدد بابي ثياو مدرب السنغال وإدريسا جانا جي قائد المنتخب إلى أن تحقيقهم لأمم إفريقيا عن استحقاق ولن يلتفتوا لقرارات آخرى.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا..

وقال بابي ثياو لـRMC عند سؤال عن تأثير سحب البطولة من السنغال: "كنت أفكر في عدم الإجابة عن هذا السؤال لأنني أركز على عملي، الأهم هو عدم التشتت، نحن نعلم أننا أبطال إفريقيا".

وأكمل "سنواصل العمل من أجل تحقيق ألقاب آخرى، في أذهاننا الأمر واضح أن البطولات تحسم داخل الملعب، وقد فعلنا ذلك، نحن أبطال إفريقيا".

وعلى الجانب الآخر قال إدريسا جانا لـ RMC: "كلاعبين، لا شيء يمكن أن يعوض المشاعر القوية التي عشناها".

وتابع "في آخر أربع نسخ من أمم إفريقيا، وصلنا إلى أربع نهائيات وحققنا لقبين، هذا الإنجاز لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل بلد بأكمله".

وأتم "نحن نستحق أن نكون أبطال إفريقيا بما قدمناه على أرض الملعب".

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب