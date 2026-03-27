تشكيل السعودية - فراس البريكان يقود الهجوم أمام مصر.. وعودة سلمان الفرج

الجمعة، 27 مارس 2026 - 18:35

كتب : FilGoal

يقود فراس البريكان هجوم المنتخب السعودي في مواجهة منتخب مصر الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية على ملعب الإنماء في جدة في السابعة والنصف مساء الجمعة وديا.

فيما عاد سلمان الفرج للتواجد في تشكيل المنتخب السعودي بعد غياب نحو 500 يوما.

ويعوض خالد الغنام غياب سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي بسبب الإصابة.

وأعلن هيرفي رينارد تشكيل منتخب السعودية لمواجهة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: حسن كادش - عبد الإله العمري - علي لاجامي - سعود عبد الحميد

الوسط: أيمن يحيى - محمد كنو - سلمان الفرج

الهجوم: خالد الغنام - فراس البريكان - مصعب الجوير.

مقاعد البدلاء:

أحمد الكسار- محمد اليامي- علي مجرشي - ریان حامد - متعب الفرج - مراد الهوساوي - تركي العمار - زياد الجهني - نايف مسعود - سلطان مندش - مروان الصحفي - عبد الله الحمدان - صالح الشهري.

