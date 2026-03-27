تشكيل منتخب مصر - شوبير يحرس المرمى أمام السعودية.. ومرموش وزيزو أساسيان

يحرس مصطفى شوبير مرمى منتخب مصر في مواجهة السعودية الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية على ملعب الإنماء في جدة في السابعة والنصف مساء الجمعة وديا.

فيما يقود عمر مرموش هجوم الفراعنة، ويتواجد أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي.

ويعتمد حسام حسن مدرب منتخب مصر على حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع إلى جوار ياسر إبراهيم.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - محمد هاني

الوسط: أحمد سيد "زيزو" - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: إسلام عيسى - عمر مرموش - محمود حسن "تريزيجيه".

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد علاء طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم حسام عبد المجيد - خالد صبحي - أحمد نبيل "كوكا" مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل هيثم حسن - مصطفى محمد - ناصر منسي.