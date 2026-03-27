أراوخو: بيئتي الريفية منعتني من طلب المساعدة قبل الطرد أمام تشيلسي

الجمعة، 27 مارس 2026 - 18:48

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - برشلونة

أوضح رونالد أراوخو مدافع برشلونة أن بيئته الريفية منعته من طلب المساعدة قبل الطرد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وحقق تشيلسي في هذه المباراة انتصارا كبيرا بنتيجة 3-0 على برشلونة في ملعب ستامفورد بريدج.

وقال أراوخو في تصريحات لـ موفي ستار: "كنت أعلم أن هناك شيئا ليس على ما يرام، لكنني كنت أحاول الاستمرار بدافع العادة والثقافة، نحن أشخاص قادمون من بيئة ريفية، وهناك من الصعب التعبير عن المشاعر، الأمر ليس سهلا، هناك دائما هذا الحاجز".

أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل مؤتمر فليك: علينا دعم أراوخو.. ومشكلة رافينيا ليست نفسية أراوخو: شعرت أنني لست بخير لعام ونصف.. وتغيرت منذ الطرد ضد تشيلسي

وواصل "تقول لنفسك إن هناك شيء يحدث ويجب أن أعمل عليه، يجب أن أرفع يدي وأطلب المساعدة، استغرق مني وقتا طويلا جدا للاعتراف بأنني بحاجة لمساعدة مختص".

وأردف "تستمر وتستمر، لكن جاءت لحظة، بعد اللقطة أمام تشيلسي، قلت: كفى، لم تكن تلك اللقطة وحدها، بل كانت تراكمات، لكنها كانت اللحظة الفاصلة".

وأتم "من الواضح أن الاندفاع بتلك الطريقة وأنا أملك بطاقة صفراء كان تصرفا جنونيا، عندما وصلت إلى غرفة الملابس أدركت أن هناك شيئا يحدث لي، وأنه يجب أن أطلب المساعدة، تحدثت مع زوجتي وأخبرتها بذلك".

وتلقى رونالد أراوخو بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول من مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحدث لـ رونالد أراوخو، حيث تلقى بطاقة حمراء مشابهة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024 والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو.

