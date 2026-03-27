منافس مصر - إيران تخسر من نيجيريا وديا بعد تخليد ذكرى شهداء مدرسة ميناب

خسر منتخب إيران من نيجيريا بنتيجة 2-1 وديا في لقاء أقيم في مدينة أنطاليا بتركيا في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وشهد اللقاء دخول لاعبي منتخب إيران لأرض الملعب حاملين حقائب مدرسية تخليدا لذكرى استشهاد 180 طالبة في مجزرة مدرسة الفتيات في ميناب جراء القصف الأمريكي الإسرائيلي.

وتقدم النسور الخضر في الشوط الأول بهدف موسيس سيمون في الدقيقة 6.

وضاعف أكور آدامز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 51.

وقلص مهدي طارمي الفارق في الدقيقة 67 لصالح المنتخب الإيراني.

وسيلتقي منتخب إيران مع كوستاريكا في مدينة أنطاليا أيضا وديا يوم الثلاثاء المقبل في ختام تحضيراته خلال شهر مارس الجاري.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، فيما فشل منتخب نيجيريا في التأهل لنهائيات كأس العالم بعدما خسر بطاقة الترشح في الملحق الإفريقي.