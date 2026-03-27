منافس مصر - إيران تخسر من نيجيريا وديا بعد تخليد ذكرى شهداء مدرسة ميناب

الجمعة، 27 مارس 2026 - 17:02

كتب : FilGoal

منتخب إيران

خسر منتخب إيران من نيجيريا بنتيجة 2-1 وديا في لقاء أقيم في مدينة أنطاليا بتركيا في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وشهد اللقاء دخول لاعبي منتخب إيران لأرض الملعب حاملين حقائب مدرسية تخليدا لذكرى استشهاد 180 طالبة في مجزرة مدرسة الفتيات في ميناب جراء القصف الأمريكي الإسرائيلي.

وتقدم النسور الخضر في الشوط الأول بهدف موسيس سيمون في الدقيقة 6.

وضاعف أكور آدامز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 51.

وقلص مهدي طارمي الفارق في الدقيقة 67 لصالح المنتخب الإيراني.

وسيلتقي منتخب إيران مع كوستاريكا في مدينة أنطاليا أيضا وديا يوم الثلاثاء المقبل في ختام تحضيراته خلال شهر مارس الجاري.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، فيما فشل منتخب نيجيريا في التأهل لنهائيات كأس العالم بعدما خسر بطاقة الترشح في الملحق الإفريقي.

نيجيريا منافس مصر منتخب إيران
تقارير: إيران تحظر وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية دبي تستضيف مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 تصفيات كأس العالم - بمشاركة العراق والكونغو.. تفاصيل الملحق العالمي الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 لضمان الحضور قرعة إقصائيات دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواجهات نارية محتملة في نصف النهائي.. والهلال ضد الدحيل إقامة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في جدة بنظام المباراة الواحدة ربيعة ضد النني.. العين يفوز على يونايتد ويواجه الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة بعد رحلة 19 ساعة.. منتخب العراق يصل المكسيك لخوض مباراة الملحق العالمي
تشكيل منتخب مصر - شوبير يحرس المرمى أمام السعودية.. ومرموش وزيزو أساسيان 7 دقيقة | منتخب مصر
حسين عبد اللطيف: الفوز على تونس بداية مثالية.. وواجهنا تحديات صعبة 22 دقيقة | منتخب مصر
من بينهم ساعتان رولكس.. تقرير: سرقة لاعبي غانا في النمسا 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نونيز: سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أفتقد ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - إيران تخسر من نيجيريا وديا بعد تخليد ذكرى شهداء مدرسة ميناب ساعة | آسيا
في الجول يكشف القيمة المالية التي سيوفرها الأهلي في حال قطع إعارة كامويش ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يطلب تعديل موعد مباراة المصري.. وخطاب للكاف بشأن لقاء بلوزداد 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي 4 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر
