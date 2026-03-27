بطولة شمال إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر المقبلة.. وترتيب التصفيات

الجمعة، 27 مارس 2026 - 16:04

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين 2009

فاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 على حساب نظيره التونسي بهدف نظيف في افتتاحية مبارياته ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

المباراة أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية من البطولة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

ولم يخض المنتخب المصري مواجهة الجولة الأولى "باي"، حيث التقى المنتخب المغربي أمام تونس، والجزائر أمام ليبيا.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

وحقق المنتخب المغربي الفوز في الجولة الأولى أمام تونس 2-0، فيما ألحق المنتخب الجزائري بنظيره الليبي الهزيمة بخماسية مقابل هدف وحيد.

ويلتقي في الجولة الثانية منتخب الجزائر أمام المغرب الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، فيما يغيب منتخب ليبيا عن مواجهات الجولة الثانية "باي".

ترتيب بطولة شمال أفريقيا:

الجزائر - 3 نقاط.. من مباراة واحدة.. سجل 5.. استقبل 1

المغرب - 3 نقاط.. من مباراة واحدة.. سجل 2.. استقبل 0

مصر - 3 نقاط.. من مباراة واحدة.. سجل 1 .. استقبل 0

ليبيا - 0 نقاط.. من مباراة واحدة.. سجل 1.. استقبل 5

تونس - 0 نقاط.. من مباراتين.. سجل 0.. استقبل 3

المباراة المقبلة

ويواجه المنتخب المصري في الجولة الثالثة منتخب نظيره المغربي يوم الإثنين 30 مارس الساعة 4 عصرًَا.

وتنقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس

منتخب الناشئين حسين عبد اللطيف بطولة شمال إفريقيا
