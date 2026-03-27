منتخب الناشئين يفتتح مواجهاته في بطولة شمال إفريقيا بفوز أمام تونس

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 فوزًا في افتتاحية مبارياته ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب مصر على نظيره التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثانية، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

أحرز هدف المنتخب المصري دانيال تامر في الدقيقة 15 من ضربة جزاء.

وأضاع دانيال تامر ضربة جزاء ثانية تحصل عليها المنتخب المصري في الدقيقة 41.

وتساوى المنتخب المصري مع المغرب والجزائر في الصدارة بـ 3 نقاط.

ويلتقي المغرب والجزائر في تمام الرابعة عصرًا ضمن مواجهات الجولة الثانية.

وحقق المنتخب المغربي الفوز في الجولة الأولى أمام تونس 2-0، فيما ألحق المنتخب الجزائري بنظيره الليبي الهزيمة بخماسية مقابل هدف وحيد.

ولم يلعب المنتخب المصري مباراة الجولة الأولى "باي".

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.

تشكيل مصر:

مالك عمرو - محمد السيد "الديزل" - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال - أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت - دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - أدهم حسيب.

تفاصيل المباراة:

حصل المنتخب المصري على ضربة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد مدافع تونس، ليسددها دانيال تامر في الشباك مسجلا الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 15.

وتألق مالك عمر حارس منتخب مصر في الدقيقة 22 بعد صاروخية من لاعب المنتخب التونسي.

وكاد المنتخب المصري أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية رائعة من يوسف عثمان، لعبها أحمد صفوت رأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد أدهم حسيب تسديدة قوية في الدقيقة 35 تصدى لها حارس تونس.

ونال المنتخب المصري ضربة جزاء ثانية، أهدرها دانيال تامر في الدقيقة 41.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أجرى حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر تبديلان بخروج أحمد صفوت وأدهم حسيب، ونزول زياد سعودي وخالد مختار بدلا منهما

وأهدر مهاجم المنتخب التونسي الزرقاوي فرصة خطيرة في الدقيقة 64 بعد وصول الكرة له داخل منطقة الجزاء ليسددها بجوار القائم بقليل.

وأجرى حسين عبد اللطيف 3 تبديلات متتابعة بنزول عمر عبد الرحيم بدلا من يوسف عثمان، ثم نزول ياسين تامر وسيف كريم بدلا من براء محمود، ومحمد السيد "الديزل"

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.