جلوبو: أوسكار يتوصل لاتفاق لفسخ تعاقده مع ساو باولو

الجمعة، 27 مارس 2026 - 15:14

كتب : FilGoal

أوسكار لاعب ساو باولو

توصل أوسكار لاعب ساو باولو لاتفاق مع ناديه على فسخ تعاقده بالتنازل عن جزء من مستحقاته تمهيدا لاعتزال كرة القدم.

ولم يخض اللاعب المخضرم أي مباراة منذ نوفمبر الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية خلال التدرب.

ووفقا لشبكة "جلوبو" البرازيلية فإن أوسكار سيحصل على 10 ملايين ريال برازيلي من أصل 60 مليون.

وتنازل اللاعب عن معظم راتبه ويتبقى فقط التوقيع لإتمام عملية الإنهاء بشكل رسمي.

ونُقل اللاعب للمستشفى وشخصت حالته بـ "الإغماء الوعائي المبهمي". وهو فقدان مؤقت للوعي ناتج عن انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأوضح التقرير أن مشكلة أوسكار ليست خطيرة على الحياة، ولكنها تتطلب مراقبة مستمرة.

ويمتد عقد أوسكار مع ساو باولو حتى عام 2027، لكنه قرر الاعتزال مبكرا.

وانضم أوسكار (34 عاما) إلى ساو باولو في شهر يناير 2025 قادمًا من شنجهاي بورت الصيني.

وشارك أوسكار في 35 مباراة بقميص ساو باولو، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.

