خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لمباريات نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز مباريات الجولتين الـ 3 والـ 4 من مباريات نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة.

وسبق أن أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور الجماهير على صالة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 250 مشجع لكل فريق.

ويشهد الدور نصف النهائي مشاركة فرق الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك والمصرية للاتصالات.

وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

ويتعادل الزمالك والاتحاد في السلسلة بنتيجة 1-1 وكذلك الأهلي والمصرية للاتصالات بعد انتهاء أول مواجهتين.

متاح الآن حجز المباراتين الثالثة والرابعة من سلسلة Best of 5 لنصف نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة موسم 2025-2026 🏆⛹🏻 — Tazkarti (@Tazkarti) March 26, 2026

وفيما يلي المواعيد الجديدة لباقي مباريات الدور نصف النهائي:

المباراة الثالثة - الأحد 29 مارس - صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة

المصرية للاتصالات × الأهلي في الساعة 4 عصرًا

الزمالك × الاتحاد السكندري في الساعة 7 مساءً.

المباراة الرابعة - الإثنين 30 مارس - صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة

المصرية للاتصالات × الأهلي في الساعة 4 عصرًا

الزمالك × الاتحاد السكندري في الساعة 7 مساءً.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة تقام يوم الخميس 2 إبريل، حيث يواجه الاتحاد نظيره الزمالك في الساعة الخامسة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

بينما يواجه الأهلي نظيره المصرية للاتصالات في الساعة السابعة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.