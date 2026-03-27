خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لمباريات نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة

الجمعة، 27 مارس 2026 - 13:57

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - الأهلي ضد الاتصالات كرة سلة

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز مباريات الجولتين الـ 3 والـ 4 من مباريات نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة.

وسبق أن أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور الجماهير على صالة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 250 مشجع لكل فريق.

ويشهد الدور نصف النهائي مشاركة فرق الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك والمصرية للاتصالات.

وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

ويتعادل الزمالك والاتحاد في السلسلة بنتيجة 1-1 وكذلك الأهلي والمصرية للاتصالات بعد انتهاء أول مواجهتين.

وفيما يلي المواعيد الجديدة لباقي مباريات الدور نصف النهائي:

المباراة الثالثة - الأحد 29 مارس - صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة

المصرية للاتصالات × الأهلي في الساعة 4 عصرًا

الزمالك × الاتحاد السكندري في الساعة 7 مساءً.

المباراة الرابعة - الإثنين 30 مارس - صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة

المصرية للاتصالات × الأهلي في الساعة 4 عصرًا

الزمالك × الاتحاد السكندري في الساعة 7 مساءً.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة تقام يوم الخميس 2 إبريل، حيث يواجه الاتحاد نظيره الزمالك في الساعة الخامسة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

بينما يواجه الأهلي نظيره المصرية للاتصالات في الساعة السابعة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كرة سلة الأهلي كرة سلة الزمالك كرة سلة الاتحاد كرة سلة المصرية للاتصالات كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - بعد قرار وزارة الرياضة.. تعديل مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري المصري كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية كرة سلة - بعد أول مباراتين.. الاتحاد يعلن الموافقة على حضور 500 مشجع بصالة العاصمة كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الأهلي يعوض خسارته ويهزم الاتصالات انتهت كرة سلة - الأهلي (89)-(79) الاتصالات.. انتصار الأحمر كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الاتحاد يهزم الزمالك بفارق 20 نقطة في المباراة الثانية انتهت كرة سلة - الاتحاد (93)-(73) الزمالك.. فوز الأخضر مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: إيقاف مدرب الأهلي مباراتين لتكرار الاعتراض على التحكيم
أخر الأخبار
تشكيل منتخب مصر - شوبير يحرس المرمى أمام السعودية.. ومرموش وزيزو أساسيان
حسين عبد اللطيف: الفوز على تونس بداية مثالية.. وواجهنا تحديات صعبة
من بينهم ساعتان رولكس.. تقرير: سرقة لاعبي غانا في النمسا
أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي
نونيز: سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أفتقد ليفربول
منافس مصر - إيران تخسر من نيجيريا وديا بعد تخليد ذكرى شهداء مدرسة ميناب
في الجول يكشف القيمة المالية التي سيوفرها الأهلي في حال قطع إعارة كامويش
خبر في الجول - الزمالك يطلب تعديل موعد مباراة المصري.. وخطاب للكاف بشأن لقاء بلوزداد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي 4 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر
/articles/526014/خدمة-في-الجول-فتح-باب-حجز-تذاكر-لمباريات-نصف-نهائي-الدوري-المصري-لكرة-السلة