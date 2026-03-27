تقارير: إيران تحظر وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية

الجمعة، 27 مارس 2026 - 13:45

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

حظرت وزارة الرياضة الإيرانية "وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية".

ويأتي ذلك بسبب المخاوف على سلامة الرياضيين الإيرانيين.

ووفقا للتقارير فإن وزارة الرياضة الإيرانية قررت حظر وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية وغير قادرة على ضمان أمن الرياضيين الإيرانيين وأعضاء الفرق حتى إشعار آخر.

أخبار متعلقة:
وأضافت الوزارة أن اتحاد كرة القدم والأندية ملزمة بإخطار الاتحاد الآسيوي للعبة لتغيير أماكن إقامة المباريات.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة نيجيريا اليوم في الثالثة عصرا في مباراة ودية تقام في تركيا.

وسبق أن شدد الاتحاد الإيراني على مشاركته في كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "كأس العالم حدث دولي، والجهة المنظمة له هي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وليس دولة بعينها، منتخب إيران تأهل بجدارة".

وواصل "لا يمكن لأي أحد إقصاء المنتخب من كأس العالم، بل إن الدولة التي ينبغي استبعادها، هي تلك التي تحمل فقط لقب البلد المضيف، لكنها لا تملك القدرة على ضمان أمن المنتخبات المشاركة".

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي 4 في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة"
/articles/526012/تقارير-إيران-تحظر-وجود-المنتخبات-الوطنية-والأندية-في-الدول-التي-تعتبر-معادية