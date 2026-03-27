أنشيلوتي: نيمار؟ راض عن الذين كانوا هنا.. والبرازيل قادرة على منافسة أفضل الفرق في العالم

الجمعة، 27 مارس 2026 - 12:15

كتب : FilGoal

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـمنتخب البرازيل بأداء فريقه رغم الخسارة من فرنسا ورفض الحديث عن نيمار.

وخسر منتخب البرازيل من فرنسا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المدير الفني لـ البرازيل خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن المباراة أوضحت لي أننا قادرون على منافسة أفضل الفرق في العالم. لا شك لدي في ذلك. بالنظر إلى المباراة، لعبنا ضد فريق قوي جدا وذو جودة عالية، وقاتلنا حتى اللحظة الأخيرة سعيا للفوز. أنا على يقين بأننا سنقاتل بكل طاقتنا من أجل كأس العالم".

وأضاف "بالنسبة لي، لا ينقصنا شيء. لعب رافينيا جيدا، ثم واجه مشكلة في نهاية الشوط الأول، فاضطررنا لاستبداله. سنحت لرافينيا فرص، وكان تحركه جيدا بدون الكرة".

وأكمل "فينيسيوس جونيور خطير، ربما لم يسجل، لكن المهاجم قادر دائما على التسجيل. أداء كليهما ممتاز".

وردا على هتافات الجماهير لنيمار قال: "الآن علينا أن نتحدث عن أولئك الذين كانوا هنا، والذين لعبوا، والذين بذلوا قصارى جهدهم، والذين عملوا بجد، وأنا راضٍ عنهم. وبعد ذلك سنستعد للمباراة القادمة ضد كرواتيا".

وتابع " أعتقد أن تطور اللاعبين الجدد الذين شاركوا لأول مرة كان جيدا جدا وإيجابيا. دخل إيجور تياجو بشكل ممتاز، ودانيلو بشكل ممتاز، وقام جابرييل سارا بدوره على أكمل وجه، وكذلك فعل روجر إيبانيز".

وأتم "بعد هذه المباراة، أصبحت أكثر ثقة. أعتقد أن اختيار القائمة النهائية لن يكون سهلا بالنسبة لي".

وسيلتقي منتخب البرازيل مع كرواتيا في الأول من أبريل المقبل في الثانية صباحا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة من كأس العالم رفقة المغرب وهايتي واسكتلندا.

