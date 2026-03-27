مفاجأة كوسوفو وموقف إيطاليا.. مواجهات ومواعيد نهائيات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

الجمعة، 27 مارس 2026 - 12:12

كتب : FilGoal

بونوتشي - مساعد مدرب إيطاليا

تقام المباريات النهائية للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل 42 منتخبا بينهم 12 منتخبا أوروبيا إلى كأس العالم مباشرة.

فيما يخوض 16 منتخبا أوروبيا منافسات الملحق لتحديد الأربعة المتأهلين من القارة العجوز إلى كأس العالم.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ، يونيو المقبل.

وحسمت فرق كوسوفو، وتركيا، والدنمارك، والتشيك، وإيطاليا، والبوسنة، والسويد، وبولندا مباريات نصف النهائي بالفوز لتتأهل للمباراة النهائية.

تم تقسيم الـ 16 فريقا في 4 مسارات، في كل مسار 4 فرق، ليتأهل من فريق واحد من كل مسار إلى كأس العالم.

وتقام كافة المباريات يوم الثلاثاء المقبل 31 مارس الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل كافة المباريات عبر قنوات بي ان سبورتس.

وجاءت المباريات كالتالي:

كوسوفو × تركيا

تقام على ملعب ملعب فاضل فوكري بكوسوفو في العاصمة بريشتينا

وأطاحت كوسوفو بسلوفاكيا خارج أرضها 4-3، فيما فازت تركيا على حساب رومانيا بهدف نظيف.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب أمريكا، وأستراليا، وباراجواي.

التشيك × الدنمارك

تقام المباراة على ملعب إيبيت أرينا وهو الملعب الرئيسي لنادي سبارتا براغ التشيكي

واكتسحت الدنمارك مقدونيا الشمالية 4-0، فيما فازت التشيك على حساب أيرلندا 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك، وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا.

إيطاليا × البوسنة والهرسك

تقام المباراة على ملعب بيلينو بولي في مدينة زينيتسا بالبوسنة

إيطاليا فازت على حساب أيرلندا الشمالية 2-0، فيما فازت البوسنة خارج أرضها على حساب ويلز 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 4-2

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كندا وسويسرا وقطر.

السويد × بولندا

وتقام المباراة على ملعب ستروبري أرينا في منطقة سولنا قرب ستوكهولم.

وفازت السويد على أوكرانيا 3-1، فيما أطاحت بولندا بـ ألبانيا بعد الفوز 2-1

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا، واليابان، وتونس.

