ديشامب: فترة توقف الـ3 دقائق؟ تغير مجرى المباراة وربما تفيد

الجمعة، 27 مارس 2026 - 11:43

كتب : FilGoal

انتقد ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا فترة توقف شرب المياه لمدة 3 دقائق في منتصف الشوط عقب فوز فريقه على البرازيل وديا بنتيجة 2-0.

وانتصر منتخب فرنسا على البرازيل وديا بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي: "استراحة 3 دقائق في منتصف الشوط؟ الأمور تتغير بالفعل، إذا كنت متقدما في النتيجة أو كان خصمك متقدما، فإن توقف الـ 3 دقائق تغير مجرى المباراة. ربما تُفيد إذا لم تكن تلعب جيدا".

أخبار متعلقة:
مبابي "التاريخي" يقود فرنسا لتحقيق أول فوز على البرازيل من 15 عاما تشكيل فرنسا - مبابي يقود رباعي هجومي أمام البرزيل رغم إصابته القوية أمام برايتون.. إيكيتيكي ينضم لمعسكر فرنسا استبعاد ساليبا من معسكر فرنسا بسبب الإصابة

وأضاف "نحن نتأقلم. لكن حسنا. يبدو أن القنوات التلفزيونية سعيدة، فهناك المزيد من الإعلانات. لكن هل يعجب الناس ذلك؟ إنه تغيير بالطبع".

وأتم "الآن سنلعب 4 أشواط رغم وجود استراحة بين الشوطين، سنلعب 22 دقيقة ثم 22 دقيقة".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق منح اللاعبين لفرصة لتناول المياه في منتصف الشوطين الأول والثاني لتفادي ارتفاع درجات الحرارة لمدة 3 دقائق.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة كولومبيا وديا يوم 29 مارس في الولايات المتحدة أيضا.

وفاز المنتخب الفرنسي على حساب البرازيلي لأول مرة منذ 15 عاما.

ويعود آخر فوز لفرنسا قبل تلك المباراة إلى يونيو 2011 حين فاز الديوك 1-.0، وبعدها فاز منتخب السامبا مرتين وديتين بنتيجة 3-0عام 2013، و3-1 عام 2015.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق الأوروبي.

فيما يتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا.

فرنسا ديديه ديشامب كأس العالم 2026
نرشح لكم
كاراجر: صلاح لن يستسلم لإغراءات السعودية وأمريكا منافس مصر - في غياب وود.. نيوزيلندا تخسر أمام فنلندا بهدفين وديا بعد 44 عاما.. هودسون يعود لتدريب بريستول سيتي مفاجأة كوسوفو وموقف إيطاليا.. مواجهات ومواعيد نهائيات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم مبابي: من الرائع خوض مباريات مثل لقاء البرازيل البوسنة تخطف بطاقة التأهل لنهائي ملحق كأس العالم على حساب ويلز ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم
أخر الأخبار
جلوبو: أوسكار يتوصل لاتفاق لفسخ تعاقده مع ساو باولو 34 دقيقة | أمريكا
كاراجر: صلاح لن يستسلم لإغراءات السعودية وأمريكا 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - في غياب وود.. نيوزيلندا تخسر أمام فنلندا بهدفين وديا ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لمباريات نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة ساعة | كرة سلة
مباشر بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(0) تونس.. إهدار فرصة خطيرة ساعة | منتخب مصر
تقارير: إيران تحظر وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية 2 ساعة | آسيا
الاتحاد السنغالي يكشف عن قميص "النجمتين" استعدادا لكأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد 44 عاما.. هودسون يعود لتدريب بريستول سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي 4 في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة"
/articles/526004/ديشامب-فترة-توقف-الـ3-دقائق-تغير-مجرى-المباراة-وربما-تفيد