ديشامب: فترة توقف الـ3 دقائق؟ تغير مجرى المباراة وربما تفيد

انتقد ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا فترة توقف شرب المياه لمدة 3 دقائق في منتصف الشوط عقب فوز فريقه على البرازيل وديا بنتيجة 2-0.

وانتصر منتخب فرنسا على البرازيل وديا بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي: "استراحة 3 دقائق في منتصف الشوط؟ الأمور تتغير بالفعل، إذا كنت متقدما في النتيجة أو كان خصمك متقدما، فإن توقف الـ 3 دقائق تغير مجرى المباراة. ربما تُفيد إذا لم تكن تلعب جيدا".

وأضاف "نحن نتأقلم. لكن حسنا. يبدو أن القنوات التلفزيونية سعيدة، فهناك المزيد من الإعلانات. لكن هل يعجب الناس ذلك؟ إنه تغيير بالطبع".

وأتم "الآن سنلعب 4 أشواط رغم وجود استراحة بين الشوطين، سنلعب 22 دقيقة ثم 22 دقيقة".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق منح اللاعبين لفرصة لتناول المياه في منتصف الشوطين الأول والثاني لتفادي ارتفاع درجات الحرارة لمدة 3 دقائق.

من جديد .. متنخب فرنسا يُسجل بطريقة "اللوب" ✨



بجملة فنية رائعة.. هوجو إيكيتيكي يٌضيف الهدف الثاني لفرنسا في شباك البرازيل ⚽🇫🇷

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة كولومبيا وديا يوم 29 مارس في الولايات المتحدة أيضا.

وفاز المنتخب الفرنسي على حساب البرازيلي لأول مرة منذ 15 عاما.

ويعود آخر فوز لفرنسا قبل تلك المباراة إلى يونيو 2011 حين فاز الديوك 1-.0، وبعدها فاز منتخب السامبا مرتين وديتين بنتيجة 3-0عام 2013، و3-1 عام 2015.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق الأوروبي.

فيما يتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا.