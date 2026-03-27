لمواجهة العراق والكونغو.. بوليفيا وجامايكا يتأهلان لنهائي ملحق كأس العالم 2026

تأهلت بوليفيا وجامايكا إلى نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 بالفوز على سورينام ونيو كاليدونيا على الترتيب.

وأقيمت المباراتين في المكسيك حيث يقام الملحق العالمي.

وسيلتقي منتخب بوليفيا مع العراق في المباراة النهائية الأولى، فيما سيلتقي منتخب جامايكا مع الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية الثانية.

الملحق العالمي ضم 6 منتخبات من 5 قارات مختلفة لحسم آخر مقعدين بعيدا عن قارة أوروبا في نهائيات كأس العالم 2026.

وسيقام نهائي الملحق يوم 31 مارس الجاري في المكسيك.

وفي مونتيري، قلب منتخب بوليفيا تأخره بهدف لفوز بنتيجة 2-1.

وتقدم منتخب سورينام بهدف ليام فام جيلديرين في الدقيقة 48.

وأدرك مويسيس بانياجوا التعادل لبوليفيا في الدقيقة 72 وسجل ميجيلتو هدف فوز بوليفيا من ركلة جزاء في بعد 7 دقائق معلنا تأهل فريقه.

وسبق تأهلت بوليفيا لكأس العالم 3 مرات من قبل آخرها في 1994 ولم تحقق أي فوز.

وستلتقي بوليفيا مع العراق في الأول من أبريل المقبل في الخامسة صباحا على نفس الملعب.

وفي ملعب أكرون حقق منتخب جامايكا الفوز على نيو كاليدونيا القادم من أوقيانوسيا بنتيجة 1-0.

سجل بايلي كادامارتيري هدف فوز جامايكا في الدقيقة 18 من عمر اللقاء من متابعة لتسديدة قوية ارتدت من الحارس.

وستقام المباراة النهائية ضد الكونغو الديمقراطية على نفس الملعب في الحادية عشر مساءً من يوم 31 مارس الجاري.