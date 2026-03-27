مواعيد مباريات الجمعة 27 مارس 2026.. منتخبا مصر للناشئين والأول ولقاءات ودية عديدة

تبدأ عجلة المباريات الودية استعدادا لكأس العالم 2026 من اليوم الجمعة، ويخوض منتخب مصر للناشئين بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما.

FilGoal.com يستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

بطولة شمال إفريقيا للناشئين

في ليبيا تتنافس منتخبات مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر على 3 بطاقات للتأهل لأمم إفريقيا للناشئين.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة ويتأهل أول 3 منتخبات في الترتيب لأمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر اليوم الجمعة بقيادة حمادة عبد اللطيف في بدء مشواره بلقاء تونس في الثانية ظهرا وتذاع على أون سبورت.

منتخب مصر الأول

تبدأ كتيبة حسام حسن الاستعداد لكأس العالم 2026 بمواجهة ودية ضد السعودية في ملعب الإنماء بجدة.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف مساءً وتذاع عبر قناة أون سبورت وSTC tv.

الدوري المصري لكرة اليد

في الجولة الثامنة من دوري المحترفين يحل الأهلي ضيفا على الشمس والزمالك على طلائع الجيش وتذاع المباريات على قنوات أون سبورت وتبدأ كلاهما في الخامسة مساءً.

الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات

تستمر منافسات المرحلة النهائية والجولة الرابعة بلقاءات دلفي ضد الأهلي ووادي دجلة ضد الزمالك والمقاولون العرب ضد سبورتنج.

وتبدأ المباريات الـ 3 في السادسة مساءً وتذاع عبر حساب الاتحاد المصري للكرة الطائرة على "يوتيوب".

مباريات ودية

يلتقي منتخب الأردن مع كوستاريكا وديا في السابعة مساءً بلقاء يذاع عبر قناة الأردن الرياضية.

وفي التاسعة والنصف وعبر الجزائرية الأولى سيلتقي منتخب الجزائر مع جواتيمالا.

وفي العاشرة إلا الربع يلتقي منتخب إنجلترا مع أوروجواي وتذاع على بي إن سبورتس 2.

وسويسرا مع ألمانيا على بي إن سبورتس 3، وهولندا ضد النرويج على بي إن سبورتس 4.

وفي العاشرة مساءً تلتقي إسبانيا مع صربيا على بي إن سبورتس 1.

وأخيرا في العاشرة والربع يلتقي منتخب المغرب مع الإكوادور في مباراة تذاع عبر الرياضية المغربية.