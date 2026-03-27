البوسنة تخطف بطاقة التأهل لنهائي ملحق كأس العالم على حساب ويلز

الجمعة، 27 مارس 2026 - 01:09

كتب : FilGoal

البوسنة

خطف منتخب البوسنة بطاقة التأهل لنهائي الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 بالفوز على ويلز بركلات الترجيح بعد نهاية 120 دقيقة بالتعادل 1-1.

سجل دانييل جيمس هدف تقدم ويلز وتعادل المخضرم إدين دجيكو للبوسنة.

وسيخوض منتخب البوسنة نهائي الملحق وسط أنصاره ضد إيطاليا التي انتصرت على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0.

أخبار متعلقة:
ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم بذكريات 2002.. تركيا تنتصر على رومانيا وتتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 2026 كسر مؤقت للعقدة.. إيطاليا تتأهل لنهائي ملحق كأس العالم بثنائية ضد أيرلندا الشمالية

وسيقام نهائي الملحق يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وتقدم منتخب ويلز بتصويبة صاروخية من دانييل ديمس في الدقيقة 51.

وأدرك المخضرم دجيكو التعادل للبوسنة قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

في الشوطين الإضافيين تعاقبت الفرص للويلزين لكن دون أن تسكن الشباك ليصل الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تألق دارلو حارس ويلز في التصدي لتسديدة ديميروفيتش قائد البوسنة.

وتقدمت ويلز في ركلات الترجيح بنتيجة 2-1 لكن بيرنان جونسون ونيكو ويليامز أهدرا ركلتين متتاليتين لتصبح النتيجة 3-2 للبوسنة.

وسجل كريم ألبيجوفيتش ابن الـ 18 عاما الركلة الخامسة للبوسنة معلنا التأهل لنهائي الملحق بنتيجة 4-2.

وسيتأهل الفائز من مباراة البوسنة ضد إيطاليا في المجموعة الثانية من كأس العالم التي تضم سويسرا وقطر وكندا.

ويلز البوسنة كأس العالم 2026 ملحق كاس العالم
نرشح لكم
ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم مبابي "التاريخي" يقود فرنسا لتحقيق أول فوز على البرازيل من 15 عاما كسر مؤقت للعقدة.. إيطاليا تتأهل لنهائي ملحق كأس العالم بثنائية ضد أيرلندا الشمالية دي لا فوينتي: سنحاول إشراك أكبر عدد من اللاعبين.. وسنحمي لامين يامال "رقم تاريخي وهدف واحد لمعادلة جيرو".. مبابي يسجل في شباك البرازيل بذكريات 2002.. تركيا تنتصر على رومانيا وتتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 2026 بسبب فالفيردي.. أتلتيكو مدريد يهاجم اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني
أخر الأخبار
البوسنة تخطف بطاقة التأهل لنهائي ملحق كأس العالم على حساب ويلز 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 59 دقيقة | الدوري المصري
الظهور الأول للقميص الجديد.. مصر بالزي التقليدي والسعودية بالأبيض ساعة | منتخب مصر
ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم وسام أبو علي ساعة | الدوري المصري
من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي "التاريخي" يقود فرنسا لتحقيق أول فوز على البرازيل من 15 عاما ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/526000/البوسنة-تخطف-بطاقة-التأهل-لنهائي-ملحق-كأس-العالم-على-حساب-ويلز