البوسنة تخطف بطاقة التأهل لنهائي ملحق كأس العالم على حساب ويلز

خطف منتخب البوسنة بطاقة التأهل لنهائي الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 بالفوز على ويلز بركلات الترجيح بعد نهاية 120 دقيقة بالتعادل 1-1.

سجل دانييل جيمس هدف تقدم ويلز وتعادل المخضرم إدين دجيكو للبوسنة.

وسيخوض منتخب البوسنة نهائي الملحق وسط أنصاره ضد إيطاليا التي انتصرت على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0.

وسيقام نهائي الملحق يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وتقدم منتخب ويلز بتصويبة صاروخية من دانييل ديمس في الدقيقة 51.

وأدرك المخضرم دجيكو التعادل للبوسنة قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

في الشوطين الإضافيين تعاقبت الفرص للويلزين لكن دون أن تسكن الشباك ليصل الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تألق دارلو حارس ويلز في التصدي لتسديدة ديميروفيتش قائد البوسنة.

وتقدمت ويلز في ركلات الترجيح بنتيجة 2-1 لكن بيرنان جونسون ونيكو ويليامز أهدرا ركلتين متتاليتين لتصبح النتيجة 3-2 للبوسنة.

وسجل كريم ألبيجوفيتش ابن الـ 18 عاما الركلة الخامسة للبوسنة معلنا التأهل لنهائي الملحق بنتيجة 4-2.

وسيتأهل الفائز من مباراة البوسنة ضد إيطاليا في المجموعة الثانية من كأس العالم التي تضم سويسرا وقطر وكندا.