خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية

الجمعة، 27 مارس 2026 - 00:45

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

اتفق المنتخبان المصري والسعودي، على إجراء 11 تبديلا خلال المباراة الودية المقررة بينهما.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره السعودي في تمام السابعة والنصف مساء الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة.

وعلم FilGoal.com أن المنتخبين اتفقا على زيادة عدد التبديلات إلى 11.

أخبار متعلقة:
25 ألف.. جماهير منتخب مصر تسيطر على شراء تذاكر مواجهة السعودية الودية منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة السعودية.. ووزير الرياضة يجتمع باللاعبين الحمدان: استدعاء قائمتين للمنتخب السعودي تحد صعب..وأتممنا استعداداتنا لمواجهة مصر

وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التعديلات المقدمة من مجلس كرة القدم "أيفاب" بإمكانية زيادة عدد التبديلات في المباريات الدولية الودية إلى 11.

وأقر أيفاب، زيادة عدد التبديلات المسموح بها في المباريات الودية الدولية من 6 إلى 8 تبديلات، مع إمكانية زيادة العدد إلى 11 إذا اتفق الفريقان على زيادة الحد الأعلى.

وستجرى التبديلات خلال 3 توقفات بالمباراة، بالإضافة إلى استراحة ما بين الشوطين.

تاريخ مواجهات مصر ضد السعودية

11 مباراة

7 فوز لمنتخب مصر

2 تعادل

2 فوز لمنتخب السعودية

مصر السعودية
نرشح لكم
الظهور الأول للقميص الجديد.. مصر بالزي التقليدي والسعودية بالأبيض 25 ألف.. جماهير منتخب مصر تسيطر على شراء تذاكر مواجهة السعودية الودية منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة السعودية.. ووزير الرياضة يجتمع باللاعبين سلطان مندش: منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين.. وأشكر رينارد على ثقته مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا أون سبورت تعلن نقل مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا هوساوي يناشد الجمهور السعودي بالحضور أمام منتخب مصر بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية
البوسنة تخطف بطاقة التأهل لنهائي ملحق كأس العالم على حساب ويلز 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 23 دقيقة | الدوري المصري
الظهور الأول للقميص الجديد.. مصر بالزي التقليدي والسعودية بالأبيض 27 دقيقة | منتخب مصر
ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم وسام أبو علي 44 دقيقة | الدوري المصري
من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مبابي "التاريخي" يقود فرنسا لتحقيق أول فوز على البرازيل من 15 عاما 55 دقيقة | أمريكا
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
