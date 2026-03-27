خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية

اتفق المنتخبان المصري والسعودي، على إجراء 11 تبديلا خلال المباراة الودية المقررة بينهما.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره السعودي في تمام السابعة والنصف مساء الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة.

وعلم FilGoal.com أن المنتخبين اتفقا على زيادة عدد التبديلات إلى 11.

وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التعديلات المقدمة من مجلس كرة القدم "أيفاب" بإمكانية زيادة عدد التبديلات في المباريات الدولية الودية إلى 11.

وأقر أيفاب، زيادة عدد التبديلات المسموح بها في المباريات الودية الدولية من 6 إلى 8 تبديلات، مع إمكانية زيادة العدد إلى 11 إذا اتفق الفريقان على زيادة الحد الأعلى.

وستجرى التبديلات خلال 3 توقفات بالمباراة، بالإضافة إلى استراحة ما بين الشوطين.

تاريخ مواجهات مصر ضد السعودية

11 مباراة

7 فوز لمنتخب مصر

2 تعادل

2 فوز لمنتخب السعودية