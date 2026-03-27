ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم

تأهل منتخبا الدنمارك والتشيك لنهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 بالتغلب على مقدونيا الشمالية وأيرلندا على الترتيب.

وسيقام اللقاء النهائي لحسم المقعد المؤهل لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري في التشيك.

وسجل رباعية الدنمارك كل من: ميكيل دامسجارد، وجوستاف إسكسين هدفين، وكريستيان نورجارد.

افتتح ميكيل دامسجارد التسجيل لمنتخب الدنمارك بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وعزز تقدم الدنمارك جوستاف إساكسين بهدفين متتالين في الدقيقتين 58، و59.

وأكد تأهل الدنمارك للنهائي كريستيان نورجارد بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 75 بصناعة من كريستيان إريكسن من ركنية وضعها في شباك مقدونيا الشمالية.

وفي الجهة الأخرى، حقق منتخب التشيك فوزا بشق الأنفس أمام منتخب أيرلندا بفضل ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل ثنائية التشيك كل من: باتريك شيك، ولاديسلاف كريتشي، فيما أحرز ثنائية أيرلندا كل من: تروى باروت، وماتاي كوفار بالخطأ في مرمى فريقه.

افتتح التسجيل لصالح أيرلندا تروى باروت من علامة الجزاء في الدقيقة 19.

وعزز ماتاي كوفار من تقدم أيرلندا بالهدف الثاني بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 23.

وقلص باتريك شيك النتيجة في الدقيقة 27 من علامة الجزاء.

وأحرز لاديسلاف كريتشي هدف التعادل لمنتخب التشيك قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ4 دقائق.

انتهى الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 ثم تبعه الإضافي بنفس النتيجة وحسمها التشيكيون بنتيجة 4-3..

وسيتواجد المتأهل لكأس العالم 2026 في المجموعة الأولى التي تضم كل من: المكسيك، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية.