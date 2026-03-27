مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم وسام أبو علي

شدد مصدر من الأهلي أنه لا توجد أي مفاوضات لبحث عودة وسام أبو علي لاعب الفريق السابق.

ورحل الدولي الفلسطيني من الأهلي في بداية الموسم صوب كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار.

وانتشر فيديو في الساعات الأخيرة يشير لتواجد اللاعب الفلسطيني في القاهرة لاستلام وحدة سكنية.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي مفاوضات حاليا لعودة وسام أبو علي".

وأوضح "وما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ليس له علاقة بالأهلي".

صاحب الـ 27 عاما سجل هذا الموسم في الدوري الأمريكي 3 أهداف وصنع 1 في 5 مباريات حتى الآن.

أبو على قضى فترة ناجحة مع الأهلي وسجل 38 هدفا وصنع 10 آخرين خلال 60 مباراة في جميع المسابقات.