مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم وسام أبو علي
الجمعة، 27 مارس 2026 - 00:34
كتب : FilGoal
شدد مصدر من الأهلي أنه لا توجد أي مفاوضات لبحث عودة وسام أبو علي لاعب الفريق السابق.
وسام أبو علي
النادي : كولومبوس كرو
ورحل الدولي الفلسطيني من الأهلي في بداية الموسم صوب كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار.
وانتشر فيديو في الساعات الأخيرة يشير لتواجد اللاعب الفلسطيني في القاهرة لاستلام وحدة سكنية.
وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي مفاوضات حاليا لعودة وسام أبو علي".
وأوضح "وما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ليس له علاقة بالأهلي".
صاحب الـ 27 عاما سجل هذا الموسم في الدوري الأمريكي 3 أهداف وصنع 1 في 5 مباريات حتى الآن.
أبو على قضى فترة ناجحة مع الأهلي وسجل 38 هدفا وصنع 10 آخرين خلال 60 مباراة في جميع المسابقات.
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله خبر في الجول - الأهلي يدرس التعاقد مع شركة أجنبية للبحث عن المواهب مصدر من الزمالك لـ في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة