من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم

حقق منتخب كوسوفو مفاجأة مدوية وفاز على سلوفاكيا في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 بالفوز بنتيجة 4-3 خارج أرضه.

منتخب كوسوفو يعد حديثا على الكرة العالمية فخاض أول مباراة رسمية له في 2014 بعد حصوله على الاعتراف الأوروبي والعالمي بعد الخروج من عباءة يوغوسلافيا.

في تصفيات كأس العالم 2018 و2022 اكتفى منتخب كوسوفو بانتصار وحيد في 18 مباراة.

وأصبح الوضع مغايرا في 2026 فحققت المركز الثاني خلف سويسرا في المرحلة الأولى من التصفيات الأوروبية بعد تحقيق 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، لتنتقل للملحق.

في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا حل منتخب كوسوفو ضيفا محاولا إكمال المعجزة.

تقدم مارتن فالينت في الدقيقة 6 لسلوفاكيا وعدّل فالدين هودزا النتيجة في الدقيقة 21 لكوسوفو.

وفي الدقيقة 45 خطف لوكا هارسيلين هدف تقدم سلوفاكيا من ركلة حرة مرت من الجميع وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم سلوفاكيا.

في الشوط الثاني وخلال 24 دقيقة قلب الضيوف الأوضاع رأسا على عقب.

فينسيك أسلاني سجل هدف التعادل في الدقيقة 47 وأضاف فلوران موسيلاجا الهدف الثاني في الدقيقة 60 لتصبح النتيجة 3-2.

وعزز كريشنيك هازراجي تقدم الضيوف بالهدف الرابع في الدقيقة 72.

وقلص ديفيد سترليتش الفارق في الدقيقة 90+4 لكن هدفه لم يكن كافيا ليتأهل منتخب كوسوفو لنهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

وسيخوض منتخب كوسوفو نهائي الملحق على ملعبه في بريتشينا أمام تركيا التي تفوقت على رومانيا بهدف دون رد في وقت سابق.

وسيقام النهائي يوم 31 مارس المقبل وبنهاية اللقاء سيتأهل الفائز للمونديال، فإما تأهل تاريخي لكوسوفو أو عودة لتركيا لأول مرة منذ 2002.