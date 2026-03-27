مبابي "التاريخي" يقود فرنسا لتحقيق أول فوز على البرازيل من 15 عاما

فاز منتخب فرنسا على حساب البرازيل وديا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدفي فرنسا بنفس الطريقة "لوب" كيليان مبابي في الدقيقة 32، وهوجو إيكيتيكي في الدقيقة 65، فيما سجل هدف البرازيل الوحيد جليسون بريمر في الدقيقة 78.

ونجح كيليان مبابي في الوصول للهدف الدولي رقم 56 بقميص فرنسا، ليكون على بعد هدف واحد من معادلة أوليفيه جيرو الهداف التاريخي لفرنسا بـ 57 هدفا.

كما سجل مبابي للمباراة السابعة على التوالي، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جان بيير بابان حين سجل في 7 مباريات متتالية خلال الفترة بين سبتمبر 1990 حتى أكتوبر 1991.

وفاز المنتخب الفرنسي على حساب البرازيلي لأول مرة منذ 15 عاما.

ويعود آخر فوز لفرنسا قبل تلك المباراة إلى يونيو 2011 حين فاز الديوك 1-.0، وبعدها فاز منتخب السامبا مرتين وديتين بنتيجة 3-0عام 2013، و3-1 عام 2015.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق الأوروبي.

فيما يقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا.

التشكيل:

تشكيل البرازيل: إيدرسون - ويسلي - جليسون بريمر - ليو بيريرا - دوجلاس سانتوس - كاسيميرو - أندريه سانتوس - رافينيا - فينيسيوس جونيور - جبرييل مارتينيلي - ماتياس كونيا

تشكيل فرنسا: مايك ماينان - مالو جوستو - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز - مايكل أويسي - أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - هوجو إيكيتيكي

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بمحاولات برازيلية، وكاد أن يسجل مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق رافينيا الذي انفرد بالمرمى ولكن سدد فوق العارضة.

وشهدت الدقيقة 27 خطأ في الخروج بالكرة من الدفاع الفرنسي، ليقتنص فينيسيوس الكرة ويمررها إلى مارتينيلي الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن بقليل.

وشهدت الدقيقة 32 الهدف الأول لفرنسا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 32 بعد انفراده بالحارس إيدرسون إثر تمريرة من عثمان ديمبيلي، ليسجلها "لوب" من أعلى الحارس في الشباك.

وسدد كاسيميرو كرة قوية في محاولة إدراك التعادل في الدقيقة 38، ولكن ذهبت بجوار القائم.

اعترض كاسيميرو على حكم المباراة الذي أشهر له البطاقة الصفراء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى أنشيلوتي تبديلا للبرازيل بخروج رافينيا ونزول لويس هنريكي بدلا منه.

وتسبب لويس هنريكي في تهديد لمرمى فرنسا، في الدقيقة 51 سدد قوية ولكن تألق ماينان وتصدى.

وشهدت الدقيقة 52 فرصة خطيرة للبرازيل، بعد عرقلة أوباميكانو لـ ويسلي قبل انفراده بالمرمى، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدافع الفرنسي بعد العودة لتقنية الفيديو.

أجرى بعدها ديشامب تبديلين بنزول مكسانس لاكروا ونجولو كانتي بدلا من عثمان ديمبيلي وأوريلين تشاوميني، فيما رد أنشيلوتي بنزول جواو بيدرو بدلا من جابريل مارتينيلي

ووسط محاولات برازيلية، نجح المنتخب الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تمريرة من مايكل أوليسيه إلى إيكيتيكي الذي سددها "لوب" من أعلى الحارس في الشباك.

وشهدت الدقيقة 79، تسجيل هدف تقليص الفارق للمنتخب البرازيلي عن طريق بريمير بعد متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز فرنسا 1-0.