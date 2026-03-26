كسر مؤقت للعقدة.. إيطاليا تتأهل لنهائي ملحق كأس العالم بثنائية ضد أيرلندا الشمالية

الخميس، 26 مارس 2026 - 23:49

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - إيطاليا

تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 بالفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0 في ملعب بيرجامو معقل أتالانتا بإيطاليا.

سجل ثنائية إيطاليا كل من ساندرو تونالي ومويس كين.

وكسر الأتزوري مؤقتا لعنة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، ففي 2018 خسر من السويد 1-0 ذهابا وتعادل سلبيا إيابا.

وفي 2022 خسر بشكل مفاجئ من مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق بهدف دون رد.

والآن في 2026 انتصر على أيرلندا الشمالية في نصف فالنهائي وسينتظر الفائز من لقاء ويلز مع البوسنة لمعرفة هوية منافسه في نهائي الملحق.

وسيخوض منتخب إيطاليا نهائي الملحق يوم الإثنين المقبل 31 مارس في ملعب المنتخب الفائز من لقاء ويلز والبوسنة.

وصف المباراة

الشوط الأول شهد حذرا مبالغا فيه من كلا المنتخبين وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

في الشوط الثاني ظهر منتخب إيطاليا بوجه مغاير وهجومي.

انفرد ماتيو ريتيجي في الدقيقة 53 لكن الكرة طالت منه صوب الحارس لتصل بسهولة للحارس.

وفي الدقيقة 55 أطلق مويس كين تصويبة أرضية أبعدها الحارس بصعوبة لركنية.

الركنية نُفذت وأطلق ساندرو تونالي تصويبة أرضية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة التقدم لإيطاليا في الدقيقة 56.

ظل منتخب إيطاليا مستحوذا ومهاجما بحثا عن الهدف الثاني.

فتصدى الحارس لتصويبة مويس كين في الدقيقة 66 ثم أبعد الدفاع رأسية بيو إسبوسيتو من أمام المرمى في الدقيقة 72.

ومرت مقصية كين بجوار القائم في الدقيقة 79.

وأعلن كين تأهل إيطاليا للنهائي بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك في الدقيقة 80.

أول الفرص الخطيرة للضيوف جاءت في الدقيقة 90+2 ومرت بجوار قائم جانلويجي دوناروما لتنتهي المباراة بفوز إيطاليا في انتظار الفائز من البوسنة وويلز.

إيطاليا أيرلندا الشمالية تصفيات كأس العالم 2026 الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم
