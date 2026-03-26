كسر مؤقت للعقدة.. إيطاليا تتأهل لنهائي ملحق كأس العالم بثنائية ضد أيرلندا الشمالية

تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 بالفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0 في ملعب بيرجامو معقل أتالانتا بإيطاليا.

سجل ثنائية إيطاليا كل من ساندرو تونالي ومويس كين.

وكسر الأتزوري مؤقتا لعنة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، ففي 2018 خسر من السويد 1-0 ذهابا وتعادل سلبيا إيابا.

وفي 2022 خسر بشكل مفاجئ من مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق بهدف دون رد.

والآن في 2026 انتصر على أيرلندا الشمالية في نصف فالنهائي وسينتظر الفائز من لقاء ويلز مع البوسنة لمعرفة هوية منافسه في نهائي الملحق.

وسيخوض منتخب إيطاليا نهائي الملحق يوم الإثنين المقبل 31 مارس في ملعب المنتخب الفائز من لقاء ويلز والبوسنة.

وصف المباراة

الشوط الأول شهد حذرا مبالغا فيه من كلا المنتخبين وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

في الشوط الثاني ظهر منتخب إيطاليا بوجه مغاير وهجومي.

انفرد ماتيو ريتيجي في الدقيقة 53 لكن الكرة طالت منه صوب الحارس لتصل بسهولة للحارس.

وفي الدقيقة 55 أطلق مويس كين تصويبة أرضية أبعدها الحارس بصعوبة لركنية.

الركنية نُفذت وأطلق ساندرو تونالي تصويبة أرضية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة التقدم لإيطاليا في الدقيقة 56.

🇮🇹🔥 What a hit from Sandro Tonali, what a moment for Italy!#WCQ #Italy pic.twitter.com/m1ZZGmVU23 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 26, 2026

ظل منتخب إيطاليا مستحوذا ومهاجما بحثا عن الهدف الثاني.

فتصدى الحارس لتصويبة مويس كين في الدقيقة 66 ثم أبعد الدفاع رأسية بيو إسبوسيتو من أمام المرمى في الدقيقة 72.

ومرت مقصية كين بجوار القائم في الدقيقة 79.

وأعلن كين تأهل إيطاليا للنهائي بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك في الدقيقة 80.

🇮🇹 Quality centre-forward play from Moise Kean as he doubles Italy’s advantage 💪#WCQ #Italy pic.twitter.com/nBAkOpf3yU — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 26, 2026

أول الفرص الخطيرة للضيوف جاءت في الدقيقة 90+2 ومرت بجوار قائم جانلويجي دوناروما لتنتهي المباراة بفوز إيطاليا في انتظار الفائز من البوسنة وويلز.