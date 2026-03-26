منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة السعودية.. ووزير الرياضة يجتمع باللاعبين

خاض منتخب مصر مرانه الأخير، مساء الخميس، قبل مواجهة السعودية على ملعب الإنماء الرئيسي.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره السعودي في تمام السابعة والنصف مساء الجمعة، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

وشارك في المران جميع اللاعبين المختارين في المعسكر.

وحضر المران جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء الاتحاد.

واجتمع الوزير بلاعبي المنتخب والجهاز الفني قبل المران مطالبا إياهم بإسعاد الشعب المصري.

كما أشاد الوزير بالجيل الحالي مؤكدا أنه يضم لاعبين كبار على المستويين الخارجي والداخلي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)