كرة سلة - بعد قرار وزارة الرياضة.. تعديل مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري المصري

الخميس، 26 مارس 2026 - 23:10

كتب : FilGoal

ميدو طه - الاتحاد ضد الزمالك كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعديل باقي مباريات نصف نهائي الدوري المصري وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، بغلق المنشآت الرياضية الساعة 9 مساءً.

ويشهد الدور نصف النهائي مشاركة فرق الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك والمصرية للاتصالات.

وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

ويتعادل الزمالك والاتحاد في السلسلة بنتيجة 1-1 وكذلك الأهلي والمصرية للاتصالات بعد انتهاء أول مواجهتين.

وفيما يلي المواعيد الجديدة لباقي مباريات الدور نصف النهائي:

المباراة الثالثة - الأحد 29 مارس - صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة

المصرية للاتصالات × الأهلي في الساعة 4 عصرًا

الزمالك × الاتحاد السكندري في الساعة 7 مساءً.

المباراة الرابعة - الإثنين 30 مارس - صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة

المصرية للاتصالات × الأهلي في الساعة 4 عصرًا

الزمالك × الاتحاد السكندري في الساعة 7 مساءً.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة تقام يوم الخميس 2 إبريل، حيث يواجه الاتحاد نظيره الزمالك في الساعة الخامسة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

بينما يواجه الأهلي نظيره المصرية للاتصالات في الساعة السابعة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

