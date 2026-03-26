"رقم تاريخي وهدف واحد لمعادلة جيرو".. مبابي يسجل في شباك البرازيل

الخميس، 26 مارس 2026 - 23:05

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

اقترب كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي، من معادلة رقم الهداف التاريخي للديوك.

وسجل مبابي هدف فرنسا الأول في شباك البرازيل في المباراة الودية المقامة بينهما بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل مبابي إلى الهدف الدولي رقم 56 بقميص فرنسا.

وبات مبابي على بعد هدف واحد من معادلة رقم الهداف التاريخي أوليفيه جيرو صاحب الـ 57 هدفا.

ولا يتواجد أوليفيه جيرو في قائمة فرنسا المستدعاة في التجمع الأخير قبل كأس العالم.

كما سجل مبابي للمباراة السابعة على التوالي بقميص فرنسا ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جان بيير بابان حين سجل في 7 مباريات متتالية خلال الفترة بين سبتمبر 1990 حتى أكتوبر 1991.

وجاءت قائمة هدافي فرنسا التاريخيين كالتالي:

أوليفيه جيرو 57

كيليان مبابي 56

تيري هنري 51

جريزمان 44

بلاتيني 41

كريم بنزيمة 37

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق الأوروبي.

