انتهت ودية - البرازيل (1)-(2) فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية، استعدادا لكأس العالم.

تشكيل البرازيل: إيدرسون - ويسلي - جليسون بريمر - ليو بيريرا - دوجلاس سانتوس - كاسيميرو - أندريه سانتوس - رافينيا - فينيسيوس جونيور - جبرييل مارتينيلي - ماتياس كونيا

تشكيل فرنسا: مايك ماينان - مالو جوستو - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز - مايكل أويسي - أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - هوجو إيكيتيكي

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا، فيما يقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق الأوروبي.

نهاية المباراة بفوز فرنسا 2-1

ق 79: جووووول تقليص الفارق.. بريمير يسجل للبرازيل بعد متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

ق 66: تبديلان لفرنسا بنزول دوي وتورام بدلا من إيكيتيكي ومبابي

ق 65: جووووول الثاني لفرنسا عن طريق إيكيتيكي بعد انفراده بالحارس إثر هجمة مرتدة وتمريرة رائعة من أوليسي

ق 62: نزول جواو بيدرو بدلا من جابريل مارتينيلي

ق 58: تبديلان لفرنسا بدخول مكسانس لاكروا ونجولو كانتي بدلا من عثمان ديمبيلي وأوريلين تشاوميني

ق 54: الحكم يلغي البطاقة الصفراء لأوباميكانو ويشهر البطاقة الحمراء لمنع هدف محقق للبرازيل بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 53: الحكم يعود لتقنية الفيديو لمراجعة الهجمة البرازيلية

ق 52: فرصة خطيرة للبرازيل.. أوباميكانو يمنع انفراد ويسلي بالمرمى، والحكم يحتسب ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء للمدافع الفرنسي

ق 51: مرور رائع من البديل لويس هنريكي ليسدد بقدمه اليسرى ولكن ماينان يتألق ويتصدى ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 49: إبراهيما كوناتي يمنع تسديدة مارتينيلي القوية من داخل منطقة الجزاء

خروج رافينيا مع انطلاق الشوط ونزول لويس هنريكي بدلا منه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا 1-0

ق 38: تسديدة قوية من كاسيميرو من خارج منطقة الجزاء ذهبت بجوار القائم.. واعتراضات من قائد البرازيل مطالبا بركلة ركنية ليشهر له الحكم بطاقة صفراء.

ق 32: جووووول كيليان مبابي يسجل هدف التقدم لفرنسا بعد انفراده بالحارس إيدرسون

ق 27: خطأ في الخروج بالكرة من دفاع فرنسا، ليقتنص فينيسيوس الكرة ويمررها إلى مارتينيلي الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن بقليل.

ق 5: كرة طويلة من كاسيميرو تصل إلى رافينيا المنفرد بالمرمى ولكن يسددها أعلى العارضة.

بداية المباراة