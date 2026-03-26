انتهت ودية - البرازيل (1)-(2) فرنسا
الخميس، 26 مارس 2026 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية، استعدادا لكأس العالم.
ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا
تشكيل البرازيل: إيدرسون - ويسلي - جليسون بريمر - ليو بيريرا - دوجلاس سانتوس - كاسيميرو - أندريه سانتوس - رافينيا - فينيسيوس جونيور - جبرييل مارتينيلي - ماتياس كونيا
تشكيل فرنسا: مايك ماينان - مالو جوستو - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز - مايكل أويسي - أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - هوجو إيكيتيكي
ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا، فيما يقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق الأوروبي.
-----------------
نهاية المباراة بفوز فرنسا 2-1
ق 79: جووووول تقليص الفارق.. بريمير يسجل للبرازيل بعد متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.
ق 66: تبديلان لفرنسا بنزول دوي وتورام بدلا من إيكيتيكي ومبابي
ق 65: جووووول الثاني لفرنسا عن طريق إيكيتيكي بعد انفراده بالحارس إثر هجمة مرتدة وتمريرة رائعة من أوليسي
ق 62: نزول جواو بيدرو بدلا من جابريل مارتينيلي
ق 58: تبديلان لفرنسا بدخول مكسانس لاكروا ونجولو كانتي بدلا من عثمان ديمبيلي وأوريلين تشاوميني
ق 54: الحكم يلغي البطاقة الصفراء لأوباميكانو ويشهر البطاقة الحمراء لمنع هدف محقق للبرازيل بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 53: الحكم يعود لتقنية الفيديو لمراجعة الهجمة البرازيلية
ق 52: فرصة خطيرة للبرازيل.. أوباميكانو يمنع انفراد ويسلي بالمرمى، والحكم يحتسب ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء للمدافع الفرنسي
ق 51: مرور رائع من البديل لويس هنريكي ليسدد بقدمه اليسرى ولكن ماينان يتألق ويتصدى ليحافظ على شباكه نظيفة.
ق 49: إبراهيما كوناتي يمنع تسديدة مارتينيلي القوية من داخل منطقة الجزاء
خروج رافينيا مع انطلاق الشوط ونزول لويس هنريكي بدلا منه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا 1-0
ق 38: تسديدة قوية من كاسيميرو من خارج منطقة الجزاء ذهبت بجوار القائم.. واعتراضات من قائد البرازيل مطالبا بركلة ركنية ليشهر له الحكم بطاقة صفراء.
ق 32: جووووول كيليان مبابي يسجل هدف التقدم لفرنسا بعد انفراده بالحارس إيدرسون
ق 27: خطأ في الخروج بالكرة من دفاع فرنسا، ليقتنص فينيسيوس الكرة ويمررها إلى مارتينيلي الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن بقليل.
ق 5: كرة طويلة من كاسيميرو تصل إلى رافينيا المنفرد بالمرمى ولكن يسددها أعلى العارضة.
بداية المباراة