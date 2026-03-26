بذكريات 2002.. تركيا تنتصر على رومانيا وتتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 2026

الخميس، 26 مارس 2026 - 22:11

كتب : FilGoal

وصل منتخب تركيا إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 بالفوز على رومانيا بهدف دون مقابل في لقاء أقيم على ملعب بشكتاش في تركيا.

وسجل هدف تركيا الوحيد فيردي كادويجلو.

وينتظر المنتخب المُلقب بـ "نجوم الهلال" الفائز من مباراة سلوفاكيا وكوسوفو لخوض المباراة النهائية والمؤهلة لكأس العالم 2026 يوم 31 مارس الجاري.

وبذكريات كأس العالم 2002، دخل منتخب تركيا مباراة رومانيا والهدف الوحيد تحقيق الانتصار لـ التأهل لنهائي المسار الخاص بالملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 بعد غياب عن آخر 5 نسخ من كأس العالم 2002.

وألهب الجمهور التركي حماس لاعبيه قبل بداية اللقاء بدخلة مميزة ضمت أساطير الكرة التركية وآخر من تأهلوا لكأس العالم 2002، وضمت كل من: الحارس روشتو، وإلهان مانسايز وأخرون رفقة صورة الجيل الحالي وحملت رسالة "نفس الروح.. نفس الأجواء".

وسجل هدف تركيا الوحيد فيردي كادويجلو بعد صناعة من أردا جولر في الدقيقة 53 بعد تحرك مميز قام به فيردي خلف مدافعين رومانيا وأرسل الكرة له جولر من وسط الملعب ليسجلها في شباك منتخب رومانيا.

ومنعت العارضة في الدقائق الأخيرة فرصة التعادل لرومانيا في الدقائق الأخيرة.

وسيقام النهائي على ملعب الفائز من مواجهة سلوفاكيا وكوسوفو يوم الثلاثاء المقبل في العاشرة إلا الربع مساءً لحجز مقعد من آخر 4 مقاعد في نهائيات كأس العالم 2026.

يكذكر أن تركيا تأهلت مرتين فقط لكأس العالم الأولى 1954 والثانية في 2002 حيث حققوا حينها الميدالية البرونزية.

وسيتواجد المتأهل لكأس العالم 2026 من هذا المسار في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: أمريكا، وباراجواي، وأستراليا، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

بذكريات 2002.. تركيا تنتصر على رومانيا وتتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 2026 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
