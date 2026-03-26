انتهت ملحق كأس العالم - إيطاليا (2)-(0) أيرلندا الشمالية.. الأتزوري إلى النهائي

الخميس، 26 مارس 2026 - 21:42

كتب : FilGoal

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا ضد أيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من مباراة ويلز ضد البوسنة.

انتهت إيطاليا لنهائي الملحق

ق 80: مويس كين ينهي الفرصة الضائعة ويسجل الثاني بتسديدة أرضية من داخل الـ 18.

ق 79: ضربة مقصية من مويس كين تمر أعلى العارضة.

ق 72: رأسية إسبوسيتو يتصدى لها الدفاع من أمام المرمى لركنية.

ق 66: تصويبة أرضية من كين من داخل الـ 18 يتصدى لها الحارس.

ق 56: جوووووول أووووول تونالي يسجل بتصويبة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ق 55: تصويبة أرضية قوية من مويس كين والحارس يحولها بصعوبة لركنية.

ق 53: انفراد ريتيجي لكن الكرة تبتعد عنه وتصل للحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: فرص دون خطورة

بداية اللقاء

منتخب إيطاليا أيرلندا الشمالية تصفيات كأس العالم 2026
