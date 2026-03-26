بسبب فالفيردي.. أتلتيكو مدريد يهاجم اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني

الخميس، 26 مارس 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد

هاجم نادي أتلتيكو مدريد اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد عقوبة فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بالإيقاف مباراة واحدة.

وحصل فالفيردي على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله العنيف على أليكس بايينا لاعب أتلتيكو مدريد بدون كرة.

وحقق ريال مدريد الفوز على حساب أتلتيكو بنتيجة 3-2 في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ونشر أتلتيكو مدريد بيانا حادا عبر حسابه الرسمي على "إكس" وجاء نص البيان:

تهانينا، أنتم الأفضل في هذا المجال.

الهدف تحقق: مباراة واحدة لـ فيدريكو فالفيردي.

يمكن لعشاق كرة القدم أن يذهبوا في عطلتهم مطمئنين، مع العلم أن لون القميص والضجيج الإعلامي لا يؤثران على قرارات العدالة الرياضية.

أويهان سانسيت لاعب أتلتيك بلباو إيقاف مباراتين

فالفيردي إيقاف مباراة واحدة

نفس اللجنة.

نفس صياغة التقرير.

معيار مختلف.

No description available.

واستأنف ريال مدريد ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها فالفيردي في المباراة أمام أتلتيكو مدريد.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، عن رفض استئناف ريال مدريد ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها فيدي فالفيردي أمام أتليتكو مدريد.

وادعى ريال مدريد أن فالفيردي كان بإمكانه لمس الكرة، ولكن استئنافه لم يقبل.

ولن يخوض فالفيردي مواجهة ريال مدريد أمام ريال مايوركا، فيما سيعود للمشاركة بدءًا من مباراة جيرونا يوم 10 إبريل.

ويتواجد فالفيردي مع منتخب بلاده أوروجواي حيث يخوض وديتين أمام إنجلترا في ويمبلي، والجزائر في تورينو.

