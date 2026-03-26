تشكيل البرازيل - كاسيميرو القائد.. وفينيسيوس ورافينيا يقودان الهجوم أمام فرنسا

الخميس، 26 مارس 2026 - 21:14

كتب : FilGoal

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيل، تشكيل السامبا لمواجهة فرنسا الودية.

ويستضيف المنتخب البرازيلي نظيره الفرنسي في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، استعدادا لكأس العالم.

ويحمل كاسيميرو لاعب وسط السامبا، شارة قيادة البرازيل في مباراة اليوم.

ويبدأ كارلو أنشيلوتي المباراة بنثائي برشلونة وريال مدريد رافينيا وفينيسيوس جونيور في الخط الهجومي، وإلى جانبهما مارتينيلي جناح أرسنال، وماتياس كونيا مهاجم مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ويسلي - جليسون بريمر - ليو بيريرا - دوجلاس سانتوس

الوسط: كاسيميرو - أندريه سانتوس

وسط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - جبرييل مارتينيلي

الهجوم: ماتياس كونيا

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا، فيما يقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق الأوروبي.

