تشكيل إيطاليا - ثنائي هجومي ضد أيرلندا الشمالية من أجل التأهل لـ كأس العالم

الخميس، 26 مارس 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

بونوتشي - مساعد مدرب إيطاليا

دفع جينارو جاتوزو المدير الفني لـ منتخب إيطاليا بثنائي هجومي في مواجهة أيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة في ملعب جيويس معقل أتالانتا في إيطاليا.

وسيتأهل الفائز للقاء الفائز من مباراة ويلز ضد البوسنة في المباراة النهائية يوم 31 مارس الجاري.

ويبدأ ماتيو ريتيجي مهاجم القادسية السعودي ومويس كين مهاجم فيورنتينا الإيطالي في الهجوم.

وجاء تشكيل الأتزوري:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: جانليوكا مانشيني – أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري

الوسط: ماتيو بوليتانو – نيكولو باريلا – مانويل لوكاتيلي – ساندرو تونالي – فيدريكو ديماركو

الهجوم: مويس كين – ماتيو ريتيجي

وغاب منتخب إيطاليا المتوج بـ 4 ألقاب كأس عالم عن آخر نسختين بالخسارة في الملحق الأوروبي وهو ما يزيد الضغوط على كتيبة جاتوزو قبل اللقاء.

وخسر منتخب إيطاليا فرصة التأهل لكأس العالم 2018 بالخسارة من السويد وفي 2022 بالخسارة من مقدونيا الشمالية في نصف النهائي.

