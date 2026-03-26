كلوب: صلاح كان جزءا من من أفضل ثلاثي هجوم في كرة القدم العالمية

الخميس، 26 مارس 2026 - 21:00

كتب : FilGoal

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق أن محمد صلاح لاعب الريدز كان أحد أفضل ثلاثي هجومي في كرة القدم العالمية.

وخاض صلاح 8 مواسم بقميص الريدز تحت قيادة يورجن كلوب.

وقال كلوب في تصريحات لبودكاست "The Anfield Wrap": "كان صلاح جزءا من من أفضل ثلاثي هجوم في كرة القدم العالمية لفترة طويلة، الثلاثي الذي يمتلك أفضل الأرقام، وهذا يعبر عن شيء كبير".

وواصل "أتمنى في مباراته الأخيرة مع ليفربول، أن ينهي اللاعب فترته مع الفريق بسعادة وابتسامة، وأن يشعر اللاعبين بالفخر لمشاركته رحلة مليئة بالإنجازات واللحظات التاريخية".

وأردف "من أين جاء، وما مر به، وما قدمه لنا، كل ذلك لا يصدق، عندما تعمل معه، ترى الصورة الأكبر وهي مذهلة، أرقام لا مثيل لها، قد نجلس هنا بعد 10 سنوات، وربما يحطم هوجو إيكتيكي مهاجم ليفربول رقمه، لكن سيكون الأمر صعبا".

وأتم "أحد أعظم اللاعبين في التاريخ سيغادر النادي هذا الصيف، دعونا نرى أين سيظهر بعد ذلك".

وأعلن محمد صلاح عبر فيديو عن نهاية رحلته مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، لمشاهدة الفيديو من هنا.

وستكون مباراة ليفربول أمام برينتفورد هي الأخيرة لصلاح على ملعب أنفيلد والمقررة يوم 24 مايو.

ويخوض ليفربول مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان.

كما يواجه مانشستر سيتي في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل 9 جولات من النهاية.

