دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط.. وأبو قير يحقق الفوز الأول مع أمير عزمي

الخميس، 26 مارس 2026 - 20:39

كتب : FilGoal

أمير عزمي مجاهد المدير الفني للداخلية

استغل فريقا أبو قير للأسمدة ومسار سقوط بترول أسيوط في فخ التعادل لمواصلة الضغط في صراع دوري المحترفين المؤهل للدوري الممتاز.

وتعادل بترول أسيوط أمام بروكسي بنتيجة 1-1، ضمن 6 مباريات أقيمت اليوم ضمن الجولة الـ 27 لدوري المحترفين.

سجل لبترول أسيوط جوشوا، فيما سجل لبروكسي عمرو مرعي.

وفاز مسار على حساب بلدية المحلة بنتيجة 2-1

سجل لمسار ايمن ندا وعبد العزيز كوليبالي، فيما سجل للبلدية حسام حسن.

ورفع مسار رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، نفس رصيد ملاحقه أبو قير للأسمدة والذي حقق الفوز خارج أرضه أمام مالية كفر الزيات بهدف نظيف.

ونجح أبو قير في تحقيق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد أمير عزمي مجاهد.

سجل لأبو قير اللاعب ضياء السيد ليرتفع رصيد الفريق إلى 45 نقطة في المركز الرابع.

كما فاز لافيينا على حساب الترسانة بهدفين لهدف.

سجل لنادي لافيينا تشي بوندي ومحمود عفروتو، فيما سجل للترسانة أوجستن أوتو.

ورفع رصيد لافيينا إلى 40 نقطة في المركز الخامس.

وفاز الإنتاج الحربي على حساب الداخلية 3-1.

سجل للإنتاج الحربي علاء شعبان هدفين، وأكرم عبد ربه هدف.

ورفع الإنتاج رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتعادل أسوان أمام طنطا سلبيا دون أهداف.

وتختتم غدا الجمعة، مباريات الجولة بمواجهات القناة مع السكة الحديد، و ديروط مع المنصورة، فيما يلتقي وي أمام راية.

دوري المحترفين
التعليقات
/articles/525975/دوري-المحترفين-تعادل-بترول-أسيوط-وأبو-قير-يحقق-الفوز-الأول-مع-أمير-عزمي