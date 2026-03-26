بايرن ميونيخ يعلن إصابة أوربيج واستبعاده من معسكر منتخب ألمانيا

الخميس، 26 مارس 2026 - 20:36

كتب : FilGoal

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة حارسه يوناس أوربيج ومغادرة معسكر منتخب ألمانيا.

وغادر أوربيج المعسكر بسبب الإصابة بتمزق في الركبة اليمنى.

ويستعد "ناسيونال مانشافت" لمواجهتي سويسرا وغانا وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

صاحب القميص رقم 40 أصبح الحارس الرابع الذي يتعرض للإصابة بقميص البافاري مؤخرا بعد مانويل نوير وسيفن أولريتش وليون كلاناك.

الحارس البالغ 22 عاما انضم للبافاري قادما من كولن مقابل 7 ملايين يورو مطلع الموسم الماضي.

وخاض أوربيج 14 مباراة هذا الموسم بقميص بايرن ميونيخ سكنت شباكه 13 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فرايبورج في الجولة 28 من الدوري الألماني، ويتصدر البافاري جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند وصيفه.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.

بايرن ميونيخ ألمانيا يوناس أوربيج
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/525974/بايرن-ميونيخ-يعلن-إصابة-أوربيج-واستبعاده-من-معسكر-منتخب-ألمانيا