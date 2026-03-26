بايرن ميونيخ يعلن إصابة أوربيج واستبعاده من معسكر منتخب ألمانيا

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة حارسه يوناس أوربيج ومغادرة معسكر منتخب ألمانيا.

وغادر أوربيج المعسكر بسبب الإصابة بتمزق في الركبة اليمنى.

ويستعد "ناسيونال مانشافت" لمواجهتي سويسرا وغانا وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

Get well soon, Jonas! 🙏🧤 ℹ️ Jonas Urbig sustained a capsular injury in his right knee. Our goalkeeper has therefore withdrawn from the German national team. Full Story ➡️ https://t.co/hzz6b0ld9H pic.twitter.com/McifvnKBvA — FC Bayern (@FCBayernEN) March 26, 2026

صاحب القميص رقم 40 أصبح الحارس الرابع الذي يتعرض للإصابة بقميص البافاري مؤخرا بعد مانويل نوير وسيفن أولريتش وليون كلاناك.

الحارس البالغ 22 عاما انضم للبافاري قادما من كولن مقابل 7 ملايين يورو مطلع الموسم الماضي.

وخاض أوربيج 14 مباراة هذا الموسم بقميص بايرن ميونيخ سكنت شباكه 13 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فرايبورج في الجولة 28 من الدوري الألماني، ويتصدر البافاري جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند وصيفه.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.