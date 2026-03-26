سلطان مندش: منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين.. وأشكر رينارد على ثقته

أثنى سلطان مندش لاعب المنتخب السعودي، على نظيره المصري قبل مواجهتهما الودية.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره المصري في تمام السابعة والنصف مساء الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة.

وقال مندش في تصريحات لـ الشرق الأوسط: "منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين، ونسعى لأن ترفع تلك المواجهة جاهزيتنا الفنية ونصحح الأخطاء قبل المواجهات القادمة."

وأكمل "أي لاعب يتمنى أن يمثل منتخب بلده، وأشكر المدرب على ثقته وبإذن الله أقدم كل ما عندي لإسعاد الشعب السعودي."

وأتم "هذه المرحلة مهمة جدا، ومُكَملة للمراحل السابقة، والجماهير هي الداعم الأول لنا، وبإذن الله نسعدهم."

ويلتقي المنتخب السعودي أمام صربيا يوم الثلاثاء في الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي في مارس.

ويستعد المنتخب السعودي لكأس العالم يونيو المقبل، المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، وكاب فيردي.