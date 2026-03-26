الحمدان: استدعاء قائمتين للمنتخب السعودي تحد صعب..وأتممنا استعداداتنا لمواجهة مصر

الخميس، 26 مارس 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

عبد الله الحمدان - السعودية

يرى عبد الله الحمدان لاعب المنتخب السعودي، أن الأخضر استعد بشكل مميز لمواجهتي مصر وصربيا.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره المصري في تمام السابعة والنصف مساء الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة.

فيما يلتقي بعدها أمام صربيا يوم الثلاثاء في الودية الثانية خلال معسكر مارس.

وقال الحمدان في تصريحات عبر الشرق الأوسط "نستعد بشكل مميز لمواجهتين صعبتين ونسعى للظهور بصورة إيجابية فيها."

وأضاف "شيء إيجابي وجود قائمتين في المعسكر، المدرب يعطي أكبر فرصة لأكبر عدد من اللاعبين ليثبتوا أحقيتهم في المشاركة بكأس العالم."

وصرح رينارد في حوار مع الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، مطلع شهر مارس الجاري، أنه سيضم قرابة 50 لاعبا مقسمين على مجموعتين، المنتخب الأول، والمجموعة الثانية تحت قيادة دي بياجيو مدرب منتخب تحت 23 سنة.

وأكمل الحمدان "هو بمثابة تحدي صعب لكل اللاعبين، ويجب أن تعطي أكثر ما عندك لإثبات نفسك بالتواجد في كأس العالم، وبالتوفيق لمن يستحق."

وأتم "ندعم سعود عبد الحميد ليكون فاتحة خير للاعبين السعوديين للاحتراف."

ويستعد المنتخب السعودي لكأس العالم يونيو المقبل، المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، وكاب فيردي.

