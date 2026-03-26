كأس عاصمة مصر - المصري يتخطى الجونة ذهابا بثنائية في ربع النهائي

انتصر المصري بنتيجة 2-0 على الجونة في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر في لقاء أقيم على استاد السويس.

سجل ثنائية المصري كل من منذر طمين وصلاح محسن.

وتقدم الفريق البورسعيدي مبكرا بهدف في الدقيقة 5 عن منذر طمين بعدما تلقى تمريرة طولية من أحمد أيمن منصور انفرد على إثرها وسدد في الشباك.

وفي الشوط الثاني ردت العارضة تصويبة قوية من عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 60.

وضاعف صلاح محسن النتيجة بهدف من ركلة جزاء تحصل عليها عمر سعداوي في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 90+4 سجل ميدو جابر هدفا من انفراد لكن ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو، لينتهي لقاء الذهاب بفوز المصري بثنائية.

وسيلتقي الفريقان مجددا على نفس الملعب يوم الإثنين المقبل 30 مارس في الخامسة مساءً لحسم المتأهل لنصف النهائي.

وستشهد النسخة الحالية بطلا جديدا بعد توديع مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا من مرحلة المجموعات.

وحقق مودرن سبورت اللقب في أول نسخة وتبعه سيراميكا بالسيطرة على 3 نسخ متتالية.

يذكر أن حامل لقب كأس عاصمة مصر يتأهل للمشاركة في كأس السوبر المصري للموسم الجديد.