كأس عاصمة مصر - المصري يتخطى الجونة ذهابا بثنائية في ربع النهائي

الخميس، 26 مارس 2026 - 19:19

كتب : FilGoal

احتفال صلاح محسن - المصري - بلوزداد

انتصر المصري بنتيجة 2-0 على الجونة في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر في لقاء أقيم على استاد السويس.

سجل ثنائية المصري كل من منذر طمين وصلاح محسن.

وتقدم الفريق البورسعيدي مبكرا بهدف في الدقيقة 5 عن منذر طمين بعدما تلقى تمريرة طولية من أحمد أيمن منصور انفرد على إثرها وسدد في الشباك.

وفي الشوط الثاني ردت العارضة تصويبة قوية من عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 60.

وضاعف صلاح محسن النتيجة بهدف من ركلة جزاء تحصل عليها عمر سعداوي في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 90+4 سجل ميدو جابر هدفا من انفراد لكن ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو، لينتهي لقاء الذهاب بفوز المصري بثنائية.

وسيلتقي الفريقان مجددا على نفس الملعب يوم الإثنين المقبل 30 مارس في الخامسة مساءً لحسم المتأهل لنصف النهائي.

وستشهد النسخة الحالية بطلا جديدا بعد توديع مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا من مرحلة المجموعات.

وحقق مودرن سبورت اللقب في أول نسخة وتبعه سيراميكا بالسيطرة على 3 نسخ متتالية.

يذكر أن حامل لقب كأس عاصمة مصر يتأهل للمشاركة في كأس السوبر المصري للموسم الجديد.

نرشح لكم
دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط.. وأبو قير يحقق الفوز الأول مع أمير عزمي خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة
كلوب: صلاح كان جزءا من من أفضل ثلاثي هجوم في كرة القدم العالمية 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل إيطاليا - ثنائي هجومي ضد أيرلندا الشمالية من أجل التأهل لـ كأس العالم 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط.. وأبو قير يحقق الفوز الأول مع أمير عزمي 29 دقيقة | القسم الثاني
بايرن ميونيخ يعلن إصابة أوربيج واستبعاده من معسكر منتخب ألمانيا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلطان مندش: منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين.. وأشكر رينارد على ثقته ساعة | سعودي في الجول
الحمدان: استدعاء قائمتين للمنتخب السعودي تحد صعب..وأتممنا استعداداتنا لمواجهة مصر ساعة | سعودي في الجول
موندو: خطوة أتلتيكو مدريد لإقناع خوليان ألفاريز بالبقاء ساعة | الكرة الأوروبية
كأس عاصمة مصر - المصري يتخطى الجونة ذهابا بثنائية في ربع النهائي ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
