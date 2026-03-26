مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا

يرى حسام حسن مدرب منتخب مصر، أن إلغاء معسكر قطر خسارة كبيرة لمنتخب مصر.

وكان مقررًا أن يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السعودي والإسباني في قطر استعدادا لكأس العالم، ولكن بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تقرر إلغاء المعسكر.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على السعودية مساء الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، قبل السفر إلى إسبانيا لموجهة منتخبها هناك في برشلونة.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السعودية: وافقت في البداية على لعب مباراتي السعودية وإسبانيا في قطر، وبعد إلغاء معسكر قطر وافقت على مواجهتي السعودية وإسبانيا، ولكن فوجئنا باعتذار إسبانيا."

وأكمل "ثم عادت إسبانيا وطلبت مواجهتنا من جديد، وفضلت الاعتذار في البداية بسبب رحلة السفر والخوف من إجهاد اللاعبين بسبب ضيق الوقت بين المباراتين وطول رحلة السفر من السعودية لإسبانيا والتي تصل لنحو 7 ساعات."

وتابع "تعرضنا للإرهاق بسبب رحلة السفر وتأخر الطائرة بسبب الأحوال الجوية، وعمر مرموش انضم أمس للمنتخب وخاض أول مران جماعي له، كما سنسافر بعد المباراة للقاء منتخب إسبانيا الذي يمتلك نجوم يلعبون في أكبر الأندية في العالم."

وأضاف "نحاول الاستفادة الممكنة من المباريات الودية التي نلعبها أمام السعودية وإسبانيا ثم البرازيل فيما بعد."

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره البرازيلي في يونيو المقبل في آخر التجارب الودية قبل كأس العالم.

وأضاف "نسعى للاستفادة من التجربة مع المنتخب السعودي الكبير على مستوى قارة آسيا والعالم العربي، وسنعمل لتقديم مباراة قوية يسعد بها الجماهير ونستفيد منها فنيًا قبل المونديال."

وأكمل "المباراة مهمة لكلا المنتخبين والجميع يعلم قوة المنتخبين عالميًا، حيث يعدان الأفضل بالقارة الأفريقية والآسيوية، ولدينا نتائج إيجابية، ونسعى للاستفادة القصوى تحضيرًا للمونديال، حيث سيحضر عامل الضغط لأننا نلعب خارج أرضنا بتواجد الجماهير السعودية."

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وعن سبب مواجهة السعودية، قال "نظرًا لتواجد المنتخب الإيراني معنا بالمجموعة في كأس العالم، قررنا مواجهة المنتخب السعودي ودياً، حيث يعد الأفضل في القارة الآسيوية."

وأتم "غياب محمد صلاح مؤثر بالطبع لأنه قائد المنتخب ولاعب مهم، ونتمنى وجود جميع اللاعبين معنا وأن يكونوا جاهزين وبحالة جيدة، وكذلك غياب سالم الدوسري عن السعودية مؤثر لأنه أفضل لاعب في آسيا والدوري السعودي قوي."