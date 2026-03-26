مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر

كشف هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، عن نصيحته التي قدمها للاعبي الأخضر.

وأوضح رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر: "كنت أعتقد بأن لاعبين أكثر سيغادروا أنديتهم للحصول على فرصة اللعب، ولكن الاعتبارات تختلف بين النادي والمنتخب."

وأكمل "تحدثت مع عديد من اللاعبين بأنهم يجب أن يكونوا حذرين في مسألة وقت اللعب للمشاركة مع المنتخب، وتحدثت معهم للاهتمام بالتغذية والنوم والتدريب ليكونوا حاضرين في كأس العالم."

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره السعودي في تمام السابعة والنصف مساء الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة.

ويستعد المنتخبين لكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح رينارد "هذا المعسكر هام لأنه الأخير قبل كأس العالم، ونلعب مباراتين هامتين أمام منتخب مصر ثم صربيا."

ويلعب المنتخب السعودي أمام صربيا، فيما يواجه المنتخب المصري منافسه منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل.

وصرح رينارد في حوار مع الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، مطلع شهر مارس الجاري، أنه سيضم قرابة 50 لاعبا مقسمين على مجموعتين، المنتخب الأول، والمجموعة الثانية تحت قيادة دي بياجيو مدرب منتخب تحت 23 سنة.

وعن معايير اختيار اللاعبين، رد رينارد "المعيار الأهم هو أداء اللاعب ومهامه، ودقائق المشاركة."

وأكمل "أحضرت 25 لاعب في القائمة الرئيسية وهناك لاعبين لم أستدعهم لأنني أعرفهم مسبقا، وهناك لاعبين في القائمة الثانية لا أعرفهم ومن المثير متابعتهم ومعرفتهم بكامل التفاصيل من خلال التدريب مع المنتخب ب."

وردا على سبب استبعاد محمد العويس حارس العلا الحالي والهلال السابق رغم ضم 6 حراس "منذ فترة بدأت بالاعتماد على نواف العقيدي كحارس أساسي وراضي عن مستواه، بالنسبة للعويس كنت أعتمد عليه رغم أنه لم يكن يلعب والآن من الصعب رجوعه إلا إذا كان الحارس الأول، لذلك فضلت عدم استدعاءه لأنه سيكون الحارس الثاني."

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، وكاب فيردي.

وتعليقا على مجموعته في المونديال، قال "كأس العالم مختلف وسنلعب ضد إسبانيا أفضل منتخب في العالم، وكذلك أوروجواي وكاب فيردي منتخبات جيدة."

وأضاف " نريد أن نذهب لكأس العالم بتطلعات كبيرة وأن نؤدي أفضل مما أدينا في كأس العرب بعدما نافسنا على المركز الثالث."

ورفض رينارد سؤالا حول فشلخ في الفوز بثقة الجماهير "بالنسبة لي في نهاية عقدي عندما أذهب إلى المطار وأغادر سيكون رأسي مرفوعا لأنني تأهلت مع هذا المنتخب مرتين لكأس العالم."

وأردف "حينما تضع في الاعتبار ظروف مشاركة اللاعبين في الدوري خاصة في مركز الهجوم، فهذا يصعب المهمة في الفوز نظرا لعدم مشاركة اللاعبين باستمرار في الوقت الذي تنافس فيه منتخبات كبيرة مثل إسبانيا.. في النهاية أعمل بكامل طاقتي وأبذل جهدا كبيرًا سواء أعجبك هذا أم لا."

وأتم "لا نعاني من نقص الخبرة، لدي لاعبين بخبرات كافية مثل سعود عبد الحميد وحسان تمبكتي وسلمان الفرج، وفرانس البريكان."