روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعب

كشف أنطونيو روديجير مدافع ريال مدريد أن كأس العالم 2026 سيحتاج لعمق في تشكيلة منتخب ألمانيا.

وقال روديجير في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "خلال كأس العالم، نحتاج بالتأكيد إلى أكثر من 11 لاعبا، خاصة في هذا الصيف".

وواصل "مركز قلب الدفاع هو حاليا أحد المراكز التي نملك فيها أفضل الخيارات من حيث العمق في التشكيلة".

وأردف "جوناثان تاه لاعب بايرن ميونيخ ونيكو شلوتيربيك لاعب بوروسيا دورتموند يقدمان هذا الموسم أداء قويا جدا، والأهم من ذلك أن هذا المستوى يمر بثبات كبير".

وأتم "الظروف ستكون صعبة للغاية، وكذلك متطلبات السفر وزيادة عدد المباريات قليلا، لذلك نحتاج لأكبر عدد ممكن من اللاعبين في هذا المونديال".

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026، والتي تضم كل من: كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.

ويلاقي منتخب ألمانيا في مباراته الأولى بالمونديال منتخب كوراساو يوم الأحد الموافق 14 يونيو.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتنطلق 11 يونيو بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في إفتتاح مكرر لبطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.