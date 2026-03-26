روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعب

الخميس، 26 مارس 2026 - 17:23

كتب : FilGoal

كشف أنطونيو روديجير مدافع ريال مدريد أن كأس العالم 2026 سيحتاج لعمق في تشكيلة منتخب ألمانيا.

وقال روديجير في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "خلال كأس العالم، نحتاج بالتأكيد إلى أكثر من 11 لاعبا، خاصة في هذا الصيف".

وواصل "مركز قلب الدفاع هو حاليا أحد المراكز التي نملك فيها أفضل الخيارات من حيث العمق في التشكيلة".

أخبار متعلقة:
روديجير: لم أكن أستطيع اللعب دون المسكنات.. وتعافيت بشكل كامل حاليا توتو سبورت: يوفنتوس يرغب في التعاقد مع روديجير مؤتمر أربيلوا: مبابي وبيلينجهام جاهزان لدربي مدريد.. وسأقيم تمثالا لـ روديجير روديجير: يجب أن تواجه مانشستر سيتي لتفوز بدوري الأبطال.. وأسعد بمواجهة هالاند

وأردف "جوناثان تاه لاعب بايرن ميونيخ ونيكو شلوتيربيك لاعب بوروسيا دورتموند يقدمان هذا الموسم أداء قويا جدا، والأهم من ذلك أن هذا المستوى يمر بثبات كبير".

وأتم "الظروف ستكون صعبة للغاية، وكذلك متطلبات السفر وزيادة عدد المباريات قليلا، لذلك نحتاج لأكبر عدد ممكن من اللاعبين في هذا المونديال".

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026، والتي تضم كل من: كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور، معرفة المجموعات الآخرى ومواعيد المباريات من هنا.

ويلاقي منتخب ألمانيا في مباراته الأولى بالمونديال منتخب كوراساو يوم الأحد الموافق 14 يونيو.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتنطلق 11 يونيو بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في إفتتاح مكرر لبطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

نرشح لكم
كروس يكشف سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول تقرير: غضب في نابولي بسبب لوكاكو.. وإجراءات تأديبية محتملة مونت كارلو: 3 خيارات أمام ليفربول لتعويض رحيل صلاح رئيس نيويورك سيتي: نرغب في ضم محمد صلاح لكن يجب أن تكون رغبته أيضا تقرير: إنتر يدرس بيع تورام.. وأندية إنجليزية تترقب الشرط الجزائي لوفتوس تشيك يعود إلى تدريبات ميلان بعد إصابته الدامية لورينتي: برشلونة يريد الانتقام.. وأرغب في الاعتزال بقميص أتلتيكو
كروس يكشف سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعب 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط 2 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار 2 ساعة | الدوري المصري
وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير 3 ساعة | الدوري المصري
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
