تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراتي لانس وباريس سان جيرمان وستاد بريست وستراسبورج.

وكان من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان ضد لانس في قمة مرتقبة يوم 11 أبريل ضمن الجولة 29، على أن يواجه ستراسبورج نظيره ستاد بريست.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي في بيان:

"بناء على طلب باريس سان جيرمان ونادي ستراسبورج من أجل الاستعداد بأفضل الظروف لمباراتيهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، قرر مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بالإجماع، بصرف النظر عن الأندية المعنية، تأجيل مباراتي لانس وباريس سان جيرمان وستاد بريست وستراسبورج، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، إلى يوم الأربعاء الموافق 13 مايو".

"ويصاحب هذين القرارين اقتراح مقدم إلى نادي لانس لتعديل جدول مبارياته لتقديم مباراة لانس ونانت (الجولة 33) إلى يوم الجمعة 8 مايو، في حال تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول يوم 8 أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما تقام مباراة العودة يوم 14 من الشهر ذاته.

في المقابل يلعب ستراسبورج يومي 9 و16 أبريل ضمن ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة بفارق نقطة عن لانس.

لكن النادي الباريسي لعب 26 مباراة، مقابل 27 مباراة لعبها نادي لانس.