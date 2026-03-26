تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول

الخميس، 26 مارس 2026 - 16:53

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - محمد صلاح

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراتي لانس وباريس سان جيرمان وستاد بريست وستراسبورج.

وكان من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان ضد لانس في قمة مرتقبة يوم 11 أبريل ضمن الجولة 29، على أن يواجه ستراسبورج نظيره ستاد بريست.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي في بيان:

أخبار متعلقة:
مونت كارلو: 3 خيارات أمام ليفربول لتعويض رحيل صلاح آس: 3 شروط.. ألونسو يقترب من تدريب ليفربول خلفا لـ سلوت جيرارد: يجب على ليفربول التعاقد مع جناح من بين الأفضل في العالم حجز مكانا بين الأساطير.. قائمة طويلة من إنجازات استثنائية لـ صلاح بقميص ليفربول

"بناء على طلب باريس سان جيرمان ونادي ستراسبورج من أجل الاستعداد بأفضل الظروف لمباراتيهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، قرر مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بالإجماع، بصرف النظر عن الأندية المعنية، تأجيل مباراتي لانس وباريس سان جيرمان وستاد بريست وستراسبورج، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، إلى يوم الأربعاء الموافق 13 مايو".

"ويصاحب هذين القرارين اقتراح مقدم إلى نادي لانس لتعديل جدول مبارياته لتقديم مباراة لانس ونانت (الجولة 33) إلى يوم الجمعة 8 مايو، في حال تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول يوم 8 أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما تقام مباراة العودة يوم 14 من الشهر ذاته.

في المقابل يلعب ستراسبورج يومي 9 و16 أبريل ضمن ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة بفارق نقطة عن لانس.

لكن النادي الباريسي لعب 26 مباراة، مقابل 27 مباراة لعبها نادي لانس.

نرشح لكم
لورينتي: برشلونة يريد الانتقام.. وأرغب في الاعتزال بقميص أتلتيكو رقم قياسي.. كيف يمكن لـ 11 فريقا إنجليزيا المشاركة في بطولات أوروبا الموسم المقبل تقرير: تأهل كومو لدوري الأبطال يضعه أمام أزمات مالية والملعب جالاتا سراي يعلن خضوع أوسيمين لعملية جراحية هونيس: ريال مدريد لا يلعب كرة رائعة.. لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة "تمزق إصبعه".. جالاتا سراي يهدد بمقاضاة ليفربول بعد الإصابة الغريبة للاعبه فان دايك: سعيد من أجل محمد صلاح تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
كروس يكشف سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعب 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط 2 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار 2 ساعة | الدوري المصري
وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
