مصدر من الزمالك لـ في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري

الخميس، 26 مارس 2026 - 15:51

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - الزمالك - المصري

كشف مصدر من نادي الزمالك عن أولويات مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع إدارة الكرة.

وبات الزمالك مطالبا بغلق 14 قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفك إيقاف القيد.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com :"الأولوية في الوقت الحالي داخل الزمالك بالتنسيق بين مجلس إدارة النادي وإدارة الكرة هي توفير مستحقات اللاعبين قبل لقاء المصري".

وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير منافس الزمالك - شباب بلوزداد يخسر على ملعبه أمام مولودية الجزائر في الدوري أكثر من 4 ملايين دولار في 142 يوما.. تعرف على أسباب عقوبات إيقاف قيد الزمالك الـ 14

وأضاف "لا يوجد حديث حاليا عن رفع إيقاف القيد وتوفير احتياجات الفريق هي الأولوية".

وأتم "مجلس الزمالك بالتنسيق مع إدارة الكرة يرغب في انتظام صرف مستحقات اللاعبين ولن يعطي أي أولوية لأي شئ آخر في الوقت الحالي سوى توفير احتياجات الفريق الأول لكرة القدم".

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم 6 أبريل المقبل في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، متساويا مع بيراميدز وبفارق 3 نقاط عن الأهلي ثالث الترتيب.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب القضية رقم 14.

وجاءت القضية رقم 14 بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026.

ويتم إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات.

وتأتي القضية 14 والخاصة بمستحقات التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق المعار إلى أبها السعودي.

وعلم FilGoal.com أن إيقاف القيد بسبب شكوى الجفالي الخاصة بفارق راتبه في مصر عن راتبه في السعودية.

وأصدر فيفا 3 عقوبات على الزمالك يوم 3 نوفمبر 2025، وهي من حق مستحقات مساعدي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق وتتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

بالإضافة لعدم دفع الأقساط المتأخرة لجوميز نفسه.

ثم جاءت عقوبة جديدة في نفس الشهر بسبب المستحقات المتأخرة لكريستيان جروس مدرب الفريق السابق والمقدرة بـ 133 ألف دولار.

وكذلك أضيفت قضية جديدة بعد الشكوى التي تقدم بها فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق بسبب 505 ألف دولار كقيمة إجمالية.

وأضيفت قضية بسبب صفقة شيكو بانزا لعدم دفع 200 ألف يورو قيمة أول قسط لنادي أشتريلا أمادورا البرتغالي.

وكذلك عدم دفع قسط لنادي شارلروا والمقدر بـ 170 ألف يورو لم يدفعها الزمالك في صفقة ضم عدي الدباغ.

كما تعثر نادي الزمالك في دفع قسطين صفقة البرازيلي جوان بيزيرا لصالح نادي أولكساندريا الأوكراني.

وكانت آخر القضيا على نادي الزمالك تتعلق بدفع مستحقات سانت إتيان عن صفقة محمود بنتايك بقيمة نصف مليون يورو.

ووصل مجموعة القضايا التي بات الزمالك مطالبا بحلها لفك إيقاف القيد 14 قضية.

الزمالك المصري إيقاف القيد
خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة القضية الخامسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات النقاز بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية بقيادة هشام يكن.. علي سليمان يسجل في فوز إريتريا على إسواتيني بتصفيات إفريقيا
روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعب 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار 2 ساعة | الدوري المصري
وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: غضب في نابولي بسبب لوكاكو.. وإجراءات تأديبية محتملة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
