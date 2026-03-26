خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط

الخميس، 26 مارس 2026 - 15:48

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب مع ياسين منصور

يعقد ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مرتقبة مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لترتيب خطة العمل الخاصة بالفترة المقبلة.

وأعلن النادي موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شئون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة مرتقبة خلال ساعات بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لترتيب خطة العمل الخاصة بالفترة المقبلة:

أخبار متعلقة:
- من المقرر عقد اجتماع مع يس توروب للتأكيد على دعم الجهاز الفني والتركيز على كيفية توفير الأجواء اللازمة للفريق لاجتياز المرحلة الهامة في الدوري بأفضل النتائج وذلك خلال رصد مكافآت ولائحة غرامات.

- سيتم دراسة آلية التواجد بالقرب من الفريق في التدريبات والمعسكرات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

- ستشهد الجلسة نقاشات أولية بخصوص ملفات المرشحين للرحيل والتجديدات والتعاقدات في ضوء توجيه الشكر للجان التخطيط والتعاقدات والاسكاوتينج.

وودع الأهلي هذا الموسم دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي وكأس مصر من دور الـ 32 على يد وي، وخسر فرصة التأهل من مجموعات كأس عاصمة مصر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري عقب نهاية المرحلة الأولى بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز متصدرا الترتيب.

ويستهل الأهلي مشواره في المرحلة النهائية بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل المقبل.

الأهلي ياسين منصور سيد عبد الحفيظ
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/525959/خبر-في-الجول-جلسة-مرتقبة-بين-منصور-وعبد-الحفيظ-واجتماع-مع-توروب-وأهم-النقاط