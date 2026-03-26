الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين

أعلن نادي الإسماعيلي رحيل كل من أبو طالب العيسوي وأحمد قناوي عن قطاع الناشئين.

وحرص النادي الإسماعيلي برئاسة محمد رائف رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي على توجيه الشكر للثنائي لما قدموه لقطاع الناشئين خلال الفترة الماضية.

وأعلنت اللجنة المُعينة لإدارة النادي الإسماعيلي إجراء تعديلات على تشكيل قطاع الناشئين بالنادي.

وجاء ذلك في أعقاب اعتذار محمود جابر عند عدم الاستمرار في منصبه.

وجاءت تعديلات الإسماعيلي كالآتي:

خالد القماش - رئيس قطاع الناشئين

أيمن خليل - نائب رئيس القطاع

فريق 2005

طارق جمال - مدير فني

سيد إبراهيم - مدرب عام

سامح أبو ضيف - مدرب حراس المرمى

محمد فوزي عمارة - مخطط أحمال

فريق 2007

أحمد علي - مدير فني

محمد أبو المجد - مدرب عام

أحمد عبده - مدرب حراس مرمى

عبد الرحمن شيتوس - مخطط أحمال

فريق 2008

مودي سعد الله - مدير فني

محمد بيبو - مدرب عام

فريق 2010

أحمد خليفة - مدير فني

هاني غيث - مدرب عام