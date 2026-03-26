الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين

الخميس، 26 مارس 2026 - 15:25

كتب : FilGoal

خالد القماش

أعلن نادي الإسماعيلي رحيل كل من أبو طالب العيسوي وأحمد قناوي عن قطاع الناشئين.

وحرص النادي الإسماعيلي برئاسة محمد رائف رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي على توجيه الشكر للثنائي لما قدموه لقطاع الناشئين خلال الفترة الماضية.

وأعلنت اللجنة المُعينة لإدارة النادي الإسماعيلي إجراء تعديلات على تشكيل قطاع الناشئين بالنادي.

القضية الخامسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات النقاز الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة نادر فرج ومدة غيابه تعادل سلبي يحكم بين الإسماعيلي وحرس الحدود رئيس الإسماعيلي: نقترب من الحصول على قرض كبير لحل مشاكل النادي

وجاء ذلك في أعقاب اعتذار محمود جابر عند عدم الاستمرار في منصبه.

وجاءت تعديلات الإسماعيلي كالآتي:

خالد القماش - رئيس قطاع الناشئين

أيمن خليل - نائب رئيس القطاع

فريق 2005

طارق جمال - مدير فني

سيد إبراهيم - مدرب عام

سامح أبو ضيف - مدرب حراس المرمى

محمد فوزي عمارة - مخطط أحمال

فريق 2007

أحمد علي - مدير فني

محمد أبو المجد - مدرب عام

أحمد عبده - مدرب حراس مرمى

عبد الرحمن شيتوس - مخطط أحمال

فريق 2008

مودي سعد الله - مدير فني

محمد بيبو - مدرب عام

فريق 2010

أحمد خليفة - مدير فني

هاني غيث - مدرب عام

مصدر من الزمالك لـ في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة القضية الخامسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات النقاز منافس الزمالك - شباب بلوزداد يخسر على ملعبه أمام مولودية الجزائر في الدوري مصدر من الأهلي لـ في الجول: صلاحيات وليد صلاح الدين لم تتقلص
روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعب 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار 2 ساعة | الدوري المصري
وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: غضب في نابولي بسبب لوكاكو.. وإجراءات تأديبية محتملة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
