وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار

الخميس، 26 مارس 2026 - 15:13

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي أمام الجونة

نفى أحمد يحيى وكيل إمام عاشور أن يكون انتقال اللاعب إلى ميتيلاند "كوبري" قبل انضمامه إلى الأهلي.

ورحل إمام عاشور عن الزمالك وانتقل إلى ميتيلاند قبل أن يعود بعدها إلى الأهلي.

وقال أحمد يحيى وكيل أعمال إمام عاشور عبر قناة إم بي سي مصر: "ما يثار أن رحيل إمام عاشور إلى ميتيلاند (كوبري) للعودة على الأهلي غير منطقي تماما".

كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الأهلي يعوض خسارته ويهزم الاتصالات كرة طائرة - ثالث بطولات الموسم.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب الدوري مصدر من الأهلي لـ في الجول: صلاحيات وليد صلاح الدين لم تتقلص

وشدد وكيل اللاعب "هل يوجد كوبري بقيمة 3 مليون دولار؟، الأمر مستحيل".

وتابع "إمام عاشور عندما أصيب مع ميتيلاند عاد إلى الزمالك للعلاج والتأهيل هناك، وكان متاحا أمام الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي".

وشدد "الزمالك باع إمام عاشور بمقابل مادي وأعتقد أنه من غير المنطقي بالنسبة لهم شرائه مجددا بنفس الرقم بعد فترة".

واختتم أحمد يحيى تصريحاته "من أسباب عودة إمام عاشور إلى الدوري المصري عدم تأقلمه في الدنمارك لأن الأجواء كانت مختلفة تماما عن مصر بجانب برودة الطقس".

وانضم عاشور إلى الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

وسجل عاشور هذا الموسم هدفين وصنع 4 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.

مصدر من الزمالك لـ في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة القضية الخامسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات النقاز منافس الزمالك - شباب بلوزداد يخسر على ملعبه أمام مولودية الجزائر في الدوري مصدر من الأهلي لـ في الجول: صلاحيات وليد صلاح الدين لم تتقلص
روديجير: خلال كأس العالم نحتاج لأكثر من 11 لاعب 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار 2 ساعة | الدوري المصري
وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: غضب في نابولي بسبب لوكاكو.. وإجراءات تأديبية محتملة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
