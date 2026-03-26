وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار

نفى أحمد يحيى وكيل إمام عاشور أن يكون انتقال اللاعب إلى ميتيلاند "كوبري" قبل انضمامه إلى الأهلي.

ورحل إمام عاشور عن الزمالك وانتقل إلى ميتيلاند قبل أن يعود بعدها إلى الأهلي.

وقال أحمد يحيى وكيل أعمال إمام عاشور عبر قناة إم بي سي مصر: "ما يثار أن رحيل إمام عاشور إلى ميتيلاند (كوبري) للعودة على الأهلي غير منطقي تماما".

وشدد وكيل اللاعب "هل يوجد كوبري بقيمة 3 مليون دولار؟، الأمر مستحيل".

وتابع "إمام عاشور عندما أصيب مع ميتيلاند عاد إلى الزمالك للعلاج والتأهيل هناك، وكان متاحا أمام الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي".

وشدد "الزمالك باع إمام عاشور بمقابل مادي وأعتقد أنه من غير المنطقي بالنسبة لهم شرائه مجددا بنفس الرقم بعد فترة".

واختتم أحمد يحيى تصريحاته "من أسباب عودة إمام عاشور إلى الدوري المصري عدم تأقلمه في الدنمارك لأن الأجواء كانت مختلفة تماما عن مصر بجانب برودة الطقس".

وانضم عاشور إلى الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

وسجل عاشور هذا الموسم هدفين وصنع 4 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.