وكيل عبد القادر: لماذا ينتقل "كوبري" وهو كان يحق له التوقيع للزمالك في يناير

أبدى أحمد يحيى وكيل أعمال أحمد عبد القادر اندهاشه مما يثار بشأن رحيله عن الأهلي كـ (كوبري) قبل الانتقال إلى الزمالك.

وأتم نادي الكرمة العراقي اتفاقه مع الأهلي لضم أحمد عبد القادر في فترة الانتقالات الشتوية بفبراير الماضي.

وقال أحمد يحيى وكيل أعمال أحمد عبد القادر عبر قناة إم بي سي مصر: "منذ رحيل أحمد عبد القادر ويتم إثارة أن ذلك (كوبري) من أجل انتقاله إلى الزمالك، وهذا الأمر غير منطقي لأن تعاقده كان يتبقى فيه 6 أشهر فقط".

وشدد يحيى "إذا كان اتفق عبد القادر مع الزمالك كان يحق له التوقيع في يناير بشكل طبيعي".

وتابع "أحمد عبد القادر انتقل إلى الكرمة العراقي لمدة موسم ونصف الموسم، ولا يوجد بند بإجباره على العودة إلى الأهلي حال قرر العودة للدوري المصري".

وأوضح "البند الموجود ينص إنه حال تلقى عرضا من الدوري المصري سيتم عرضه على الأهلي أولا حال رغب في ضمه بنفس القيمة".

وواصل "أسباب خروج أحمد عبد القادر من الأهلي هي رغبته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ولن يلعب اللاعب لنادي لا يريده والعكس صحيح".

واختتم أحمد يحيى تصريحاته "ما أعلمه أن عبد القادر يرغب في استكمال مشواره خارج مصر الموسم المقبل".

وكشف نادي الكرمة العراقي عن ضم أحمد عبد القادر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الكرمة العراقي اتفق مع الأهلي على ضم عبد القادر مقابل 200 ألف دولار.

و50 ألف دولار مكافآت أخرى، بالإضافة إلى نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب.

مع وجود بند في التعاقد يشير إلى ضرورة إخطار الأهلي أولا في حالة رغبة نادي الكرمة في بيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.