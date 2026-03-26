كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية

أعلن اتحاد كرة السلة إيقاف لينوس جافريل مدرب الأهلي وذلك للاعتراض على التحكيم خلال مباراة المصرية للاتصالات.

وغاب لينوس عن مواجهة الأهلي أمام الاتصالات في المباراة الثانية من سلسلة نصف نهائي الدوري.

وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إيقاف لينوس مدرب الأهلي لمدة مباراتين مع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه مصري.

ويأتي ذلك بسبب السلوكيات غير اللائقة في أولى مواجهات الاتصالات بنصف نهائي الدوري وفقا لبيان اتحاد السلة.

وتعرض لينوس للطرد بعد الاعتراض على قرارات الحكام في الربع الثالث من المباراة.

وكان الأهلي خسر من الاتصالات في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري المصري للرجال.

ويلتقي الأهلي مع الاتصالات في المباراة الثالثة من السلسلة في الثامنة مساء يوم الأحد على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وعادل فريق الأهلي سلسلة نصف نهائي دوري الرجال للكرة السلة بعد الفوز على الاتصالات في المباراة الثانية.

وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 89-79 في المباراة الثانية.

وكان الاتصالات تغلب على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 102-86، لتصبح النتيجة 1-1 في السلسلة.

وتقام سلسلة نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز في 3 مباريات يحسم تأهله للمباراة النهائية.