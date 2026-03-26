مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا

الخميس، 26 مارس 2026 - 12:51

كتب : FilGoal

منتخب العراق - نهائي خليجي 25

شدد علي الحمادي مهاجم منتخب العراق على جاهزية فريقه لخوض مباراة الملحق العالم المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظر العراق الفائز من مباراة بوليفيا ضد سورينام لمواجهته في المباراة النهائية للملحق.

وقال علي الحمادي مهاجم إبسويتش تاون عبر حساب المنتخب العراقي لكرة القدم: "نحن في أقصى درجات الجاهزية، ومركزون تماما على أهم مباراة في مسيرتنا".

وأضاف "جاهز لإحداث الفارق وتقديم الدعم لمنتخب العراق، سواء كنت أساسيا أو من على دكة البدلاء. أشكر الشعب المكسيكي على حفاوة الاستقبال".

وينطلق فجر الجمعة منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم والمقام في المكسيك.

وتقام مباريات الملحق في المكسيك خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس 2026.

ويتأهل منتخبان فقط من الملحق العالمي إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب العراق ممثلا عن قارة آسيا بينما منتخب الكونغو الديمقراطية ممثلا عن قارة إفريقيا.

الملحق العالمي

البطاقة الأولى

نصف النهائي: نيو كاليدونيا × جامايكا - 12 بعد منتصف ليل الجمعة

النهائي: الفائز من المباراة 1 × الكونغو الديمقراطية - 11 مساء 31 مارس

البطاقة الثانية

نصف النهائي: بوليفيا × سورينام - 5 فجر الجمعة 27 مارس

النهائي: الفائز من مباراة 1 × العراق - 5 فجر يوم 1 أبريل

وتستضيف مدينتا جوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتان للملحق العلمي.

ويستضيف الملعبان مباريات خلال كأس العالم، حيث يستضيف ملعب جوادالاخارا 4 مباريات في مرحلة المجموعات، بينما يستعد ملعب مونتيري لاستضافة 3 مباريات في مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ32.

وتأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد.

