لورينتي: برشلونة يريد الانتقام.. وأرغب في الاعتزال بقميص أتلتيكو

الخميس، 26 مارس 2026 - 12:35

كتب : FilGoal

ماركوس لورينتي - أتلتيكو مدريد

شدد ماركوس لورينتي لاعب أتلتيكو مدريد على صعوبة مهمة فريقه عندما يواجه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي مرتقب للنسخة الحالية من دوري الأبطال.

وقال ماركوس لورينتي عبر صحيفة "سبورت": "مواجهة برشلونة في دوري الأبطال؟ بالتأكيد سيريدون الانتقام، لكنهم كانوا بالفعل منافس قوي جدا في مواجهة الكأس. كلا الفريقين سيجعل الأمور صعبة".

وأضاف "لامين يامال لاعب رائع، وهناك أيضا رافينيا وبيدري. برشلونة يمتلك فريق رائع، ولا يمكنك التركيز فقط على لامين".

وتابع "نحن أقوياء على ملعبنا، لكن يجب أن تقدم مباراتين رائعتين من أجل حسم بطاقة التأهل".

وأتم تصريحاته "أريد الاعتزال في أتلتيكو مدريد. أرغب في الاستمرار لفترة أطول داخل النادي، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لتجديد العقد. أشعر بالتقدير هنا".

ويلعب لورينتي في أتلتيكو مدريد منذ صيف 2019 قادما من غريمه ريال مدريد.

وخاض صاحب الـ 31 عاما، 291 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد وسجل 36 هدفا وصنع 43 آخرين.

